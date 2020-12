Siegen: Neue HTS-Schilderbrücken nachts bei Regen und Kälte

Siegen. Neue Verkehrsschilder an der Siegener Stadtautobahn HTS: Die Arbeiter legen bei Regen und bitterer Kälte zwei Nachtschichten ein.

Die Firma Thomas Verkehrstechnik GmbH hat in der Nacht zu Dienstag, 1. Dezember, auf der HTS zwischen Buschhütten und Geisweid eine neue Schilderbrücke installiert – bei Regen und Kälte. Ab 19 Uhr waren sie mit den Vorbereitungen beschäftigt, gegen 22 Uhr ein traf ein Autokran ein, mit dessen Hilfe die Arbeit gegen 7 Uhr am Morgen beendet werden konnte.

Kragarm als Halterung für Verkehrsschilder auf weiterem HTS-Abschnitt

Ab Dienstagabend wurde dann auf dem HTS -Abschnitt Weidenau–Geisweid keine komplette Schilderbrücke , sondern ein sogenannter „Kragarm“ montiert, an dem die Schilder angebracht werden. Die Halterung war schon vor Wochen betoniert worden, an den Gewindestangen wurde die Konstruktion befestigt. 25 Halteriegel und 5 Rohrstangen sorgen für sicheren Halt der Tafel in über fünf Metern Höhe.

Im Frühjahr sollen weitere Schilderbrücken und Kragarme am HTS -Zubringer Weidenau ausgewechselt werden.

