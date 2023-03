Siegen: Neue Postfiliale eröffnet bald in Breitscheidstraße

Siegen. Wer Pakete und Briefe versenden möchte, dem wird nun bald in einer neuen Filiale der Deutschen Post in Siegen geholfen. Hier sind alle Infos:

Die Deutsche Post eröffnet am 20. März eine neue Filiale in Siegen im Geschäft Lotto Toto Mesut Buran an der Breitscheidstraße 1.

In der neuen Filiale können die Kunden zum Beispiel Brief- und Paketmarken, Einschreibemarken oder Packsets kaufen. Die Annahme von Brief- und Paketsendungen sowie Auskünfte zu Produkten und Service gehören ebenso zum Angebot der neuen Filiale. Außerdem können Kunden dort auch den Service „Postfiliale Direkt“ nutzen und sich Sendungen direkt an die Filiale senden lassen, um sie später dort abzuholen.

Die Öffnungszeiten sind Montag bis Samstag von 7 bis 18 Uhr. Mit der Eröffnung stehen den Kunden kompetente und geschulte Mitarbeiter bei Wünschen und Fragen zu Postdienstleistungen zur Seite. Auf diese Weise wird der gewohnte Service in allen Filialen sichergestellt.

Unter www.deutschepost.de/standortfinder gibt es die Möglichkeit, die nächstgelegenen Filialen inklusive Öffnungszeiten zu finden. Auch Standorte von Briefkästen und deren Leerungszeiten sowie Standorte von Packstationen und Paketshops sind dort zu ermitteln.

