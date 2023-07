Siegen: Neue Schaukeln neben der ältesten Kirche der Stadt

Nachdem der Dransfeld-Fisch entfernt wurde, steht auf der Sandfläche an der Martinikirche in Siegen ein neue Spielgerät mit vier Schaukeln.

Siegen. Eine neues Spielgerät wartet neben der Martinikirche in Siegen auf Kinder. Es löst das wohl bekannteste Spielgerät der Innenstadt ab.

Der „Spielpunkt“ an der Martinikirche in Siegen ist wieder ausstaffiert: Nachdem im Mai der bekannte bunte Spielfisch wegen Ermüdungserscheinungen des Materials aus Sicherheitsgründen entfernt wurde, steht nun eine Vierfach-Schaukel mit Sitzen für verschiedene Altersgruppen inmitten der Sandfläche.

Der von Lutz Dransfeld gestaltete Spielfisch an der Grünanlage neben der Martinikirche in Siegen wurde im Mai 2023 entfernt. Als Spielgerät ist er aufgrund von Materialermüdung nicht mehr geeignet, aber als Kunstwerk soll er ins Stadtbild zurückkehren. Foto: Florian Adam / WP

Die Kosten für das Gerät liegen nach Angaben der Stadt Siegen bei 6.600 Euro plus circa 2000 Euro für weiteres Material und Fallschutzsand. Die Bau- und Ausbildungskolonne der Grünflächenabteilung hat die Schaukelanlage aufgestellt. Der Fisch wird nach derzeitigem Stand ins Stadtbild zurückkehren, aber an anderem Ort – und dann „nur“ in seiner Funktion als Kunstwerk: Das von Lutz Dransfeld gestaltete Objekt war nämlich von Beginn an darauf ausgelegt, gleichermaßen Spielgerät und Skulptur im öffentlichen Raum zu sein.

