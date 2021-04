Siegen: Neuer Chefarzt für Urologie am Kreisklinikum

Weidenau. Dr. Mustapha Addali tritt die Nachfolge von Dr. Johannes Spelz an. Neue Behandlungsmethode soll am Kreisklinikum Siegen eingeführt werden.

Seit Anfang April 2021 ist Dr. med. Mustapha Addali neuer Chefarzt der Klinik für Urologie am Kreisklinikum Siegen und übernimmt damit die Nachfolge von Dr. med. Johannes Spelz, der Anfang des Jahres in den Ruhestand gegangen ist. Der 43-jährige Mediziner war zuletzt am St.-Antonius-Hospital Gronau als Leitender Arzt im Bereich Rekonstruktive Urologie und Uro-Gynäkologie an der Klinik für Urologie, Kinderurologie und urologische Onkologie tätig. Zudem leitete er in Gronau ein Studienzentrum der Klinik sowie das „Kontinenz- und Beckenbodenzentrum Nordwest“.

Komplexe Eingriffe am Kreisklinikum Siegen

Dr. Mustapha Addali verfügt über zehn Jahre Erfahrung in der roboterassistierten Chirurgie und hat bereits über 1300 Operationen mithilfe des roboterassistierten OP-Systems „da Vinci“ durchgeführt. Im „European Robotic Institute“ in Gronau etablierte er die roboterassistierte Entfernung der Harnblase mit intrakorporaler Harnableitung – einer der komplexesten Eingriffe in der Urologie. Um den Erfolg solch anspruchsvoller Operationen in Siegen zu unterstützen, ist die Einführung eines sogenannten Fast Track Regimes im Rahmen eines multimodalen interprofessionellen Behandlungskonzepts geplant. Hierbei wird eine Vielzahl an Maßnahmen angewendet, die den Heilungsprozess nach einer Operation beschleunigen und das Auftreten von Komplikationen verringern.

Internationales Zentrum für robotische Chirurgie in Siegen

Die fachlichen Schwerpunkte von Dr. Addali sind die organerhaltende und schonende Tumorchirurgie. Außerdem ist er spezialisiert auf rekonstruktive Eingriffe, wie moderne Harnröhrenchirurgie mit körpereigenem Mundschleimhauttransplantat, Harnleiterneuimplantationen, Blasenaugmentationen, Blasenhalsrekonstruktionen unter Nutzung der Fluoreszenztechnik, Fistelchirurgie, minimalinvasive Beckenbodenchirurgie, die Behandlung erektiler Dysfunktionen und die Neurourologie. Daneben bringt Dr. Addali hohe Expertise auf dem Gebiet der Inkontinenztherapie und Uro-Gynäkologie mit.

„Ich freue mich sehr, den Bereich der Urologie am Kreisklinikum Siegen gemeinsam mit meinem Team weiterzuentwickeln“, so Dr. Mustapha Addali. „Wir werden hier in Siegen ein Prostatazentrum sowie ein internationales Zentrum für minimalinvasive robotische Chirurgie aufbauen und sowohl Patienten aus der Region als auch aus ganz Deutschland und dem Ausland nach den modernsten medizinischen Standards und technischen Möglichkeiten im Bereich der Urologie behandeln.“

