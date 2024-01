Siegen: Neuer Podcast hilft in schwierigen Lebenslagen

Foto: Diakonie in Suedwestfalen / Diakonie in Südwestfalen

Siegen Medizin, Pflege, Selbsthilfe: Im Siegener Podcast „DiSPod“ geben Expertinnen und Experten der Diakonie in verständicher Form Einblicke und Tipps.

Siegen. Von Spitzen-Medizin bis zu Gesundheitstipps, von Hilfsangeboten für Menschen in schwierigen Lebenslagen bis zu spannenden Geschichten aus dem Pflegealltag – all dies bietet „DiSPod – gesund und sozial“, der neue Podcast der Diakonie in Südwestfalen (DiS), wie einer Mitteilung zu entnehmen ist. „Ab sofort sind die ersten Folgen der informativ-unterhaltsamen Audio-Reihe auf Abruf im Internet zu hören.“

„Als größter Gesundheits- und Sozialdienstleister im Dreiländereck NRW, Hessen und Rheinland-Pfalz verbindet die DiS mit Sitz in Siegen zahlreiche Diagnose-, Therapie-, Reha- und Pflegeeinrichtungen“, heißt es weiter. Dazu zählen Krankenhäuser, Medizinische Versorgungszentren, Seniorenheime, ambulante Pflegedienste und Reha-Zentren, Wohnheime für Menschen mit Behinderung, Hospize, eine Kita, Beratungsstellen sowie ein eigenes Pflegebildungszentrum. „So vielfältig wie die Diakonie selbst ist auch ihr neuer Podcast: Die regelmäßig erscheinenden Beiträge widmen sich Themen mitten aus dem Leben“, so die Ankündigung. In Interviews kommen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Fachleute aus den Bereichen Medizin, Gesundheit, Pflege und Soziales zu Wort. „Das kann der Chefarzt sein, der in für Laien verständlicher Weise über Krankheiten und neueste Therapien spricht, genauso wie eine Mitarbeiterin der Wohnungslosenhilfe oder eine Pflegekraft, die Einblicke in ihren Berufsalltag gewähren.“

Siegen: Podcast der Diakonie bietet auch Tipps für die Reisevorbereitung

In DiSPod-Folge 1 bereitet Professor Dr. Veit Braun Urlauberinnen und Urlauber auf die nächste Reise vor. Der Chefarzt der Neurochirurgie am Diakonie Klinikum Jung-Stilling, der auch Berg- und Tropenmediziner ist, erklärt, worauf man sich vor einem Aufenthalt am Meer oder in den Bergen vorbereiten sollte und welche Risiken in manchen Gebieten lauern. In der zweiten Podcast-Episode spricht Dr. Peter Weib, Chefarzt der Urologie, über die Prostata und verdeutlicht, „warum Man(n) mehr über dieses unscheinbare Organ reden sollte“. Folge 3 widmet sich der Selbsthilfekontaktstelle der Diakonie in Südwestfalen. Rund 130 Gruppen bestehen unter ihrem Dach, manche bereits seit Jahrzehnten. Koordinatorin Silke Sartor und ihre ehemalige Kollegin Gabriele Hermann verraten, „wie Gemeinschaft beim Gesundwerden helfen kann und warum die Resonanz auf ihre Arbeit ungebrochen ist“.

Dass die Podcast-Themen auch darüber hinaus so schnell nicht ausgehen werden, dafür sorgen nach Überzeugung der Diakonie in Südwestfalen ihre rund 4000 Mitarbeitenden nebst Tochtergesellschaften, „die in rund 120 Einrichtungen und an mehr als 40 Standorten jährlich 100.000 Menschen behandeln, pflegen und betreuen – vom Säugling bis zum Senior, von der Geburt bis ins hohe Alter, ein Leben lang“. Zu hören ist der „DiSPod“ in allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music/Audible, Deezer oder Google Podcasts. Zu finden ist er außerdem in der Mediathek auf der Homepage der Diakonie in Südwestfalen.

