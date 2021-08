Siegen: Neuer Spielplatz im Schlosspark soll Preis abräumen

Siegen. Mit dem neuen Abenteuerspielplatz im erweiterten Schlosspark möchte die Stadt Siegen bei einem Fotowettbewerb gewinnen. Abgestimmt wird online.

Anlässlich des Jubiläums „50 Jahre Städtebauförderung“ hat nun auch das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung einen Fotowettbewerb gestartet, an dem die Stadt Siegen mit dem Abenteuerspielplatz am Oberen Schloss teilnimmt. Bis einschließlich Sonntag, 29. August, kann online abgestimmt werden. Motto: „Wir im Quartier – unser Lieblingsort der Städtebauförderung“.

„Die Parkerweiterung ist neben der Öffnung der Sieg und der geplantenWiederherstellung des Herrengartens das dritte Großprojekt, mit dem wieder mehr Natur in die Innenstadt zurückkehrt. Das ist so in der Region einmalig“, sagt Bürgermeister Steffen Mues. „Mithilfe der Fördermittel haben wir ein Areal geschaffen, das alle Altersgruppen anspricht. Das haben auch die Wochen seit der Eröffnung gezeigt: Der Bereich um den Spielplatz ist für viele zu einem Lieblingsort in Siegen geworden.“

Siegen: Jetzt abstimmen für den Abenteuerspielplatz im erweiterten Schlosspark

Nach Wettbewerbsende werden die fünf Fotos mit den meisten Stimmen auf der Homepage www.tag-der-staedtebaufoerderung.de sowie auf dem Instagram-Kanal der Städtebauförderung (@staedtebaufoerderung) bekannt gegeben. Die Kommune mit der höchsten Stimmzahl gewinnt den Besuch eines Videoteams, das vor Ort eine Folge der „Reportagen aus der Städtebauförderung“ dreht.

