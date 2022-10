Siegen: Neuer Tristan-Irle-Roman – 3 Exemplare zu gewinnen

Siegerland. Ralf Strackbein hat einen neuen Tristan-Irle-Roman geschrieben: Dort geht’s um politische Intrigen und mehrere Morde. Wir verlosen Bücher.

Nichts ist so, wie es auf den ersten Blick scheint. Den Handlungsort seines neuen Tristan-Irle-Romans hat der Autor Ralf Strackbein Richtung Wittgenstein verlagert. Denn er wollte raus aus der Stadt. Im 32. Fall der Siegerland-Krimireihe verschlägt es Privatdetektiv Tristan Irle in ein idyllisch gelegenes Luxushotel nahe Volkholz in der Gegend von Bad Laasphe. Das Buch erscheint am 6. Oktober.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Es ist warmer Spätsommer und die Vögel zwitschern, als sich in dem Hotel am Ufer der Lahn im Rothaargebirge elf Menschen zu einem Krimi-Rollenspiel verabreden. Das Besondere: Alle Teilnehmer vertreten eines der Rathäuser aus dem Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein. Man will sich besser kennenlernen, so die offizielle Begründung für das Treffen. „Doch das Krimispiel ist nur Tarnung“, verrät Ralf Strackbein. Die Teilnehmer seien dort hingeschickt worden, um sich kommunenübergreifend politisch abzusprechen. Das sei vergleichbar mit „Mafiastrukturen“, so der Autor.

Siegerland-Krimi mit Privatdetektiv Tristan Irle: Das ist die tödliche Handlung

Plötzlich vermisst einer der Gäste ein Schmuckstück und zunächst macht sich jeder der Teilnehmer verdächtig. Schnell wird allerdings das Zimmermädchen Ruth beschuldigt, das Schmuckstück gestohlen zu haben. Um ihre Unschuld zu beweisen, sucht das Zimmermädchen Hilfe bei dem Privatdetektiv Tristan Irle. Denn nach und nach werden ausgerechnet diejenigen, die sie verdächtigen, Opfer blutiger Taten.

Autor Ralf Strackbein lässt Detektiv Tristan Irle diesmal in Wittgenstein ermitteln. Foto: Verena Schlüter

Ist das Zimmermädchen, also doch schuldig? Alle Beweise sprechen gegen sie. Tristan Irle glaubt dennoch an ihre Unschuld und nimmt die Ermittlungen auf. Als endlich etwas Licht ins Dunkle kommt, muss der Privatdetektiv all seine Sinne beisammenhalten, damit ihm der kaltblütige Killer nicht entkommt.

+++ Lesen Sie auch: Siegen-Krimi: Fall 31 für Tristan Irle – die Todes-Rallye +++

Das neue Buch der Krimireihe umfasst 256 Seiten und ist ganz im Stil der vorherigen Siegerland-Krimis geschrieben: „Es wird wieder lustig und gleichzeitig sehr spannend“, erzählt Ralf Strackbein. „Das neue Buch soll den Menschen helfen, sich auf unterhaltsame Weise ein wenig von den ganzen verschiedenen Krisen, die einen aktuell so umgeben, abzulenken und abzuschalten.“ Der Autor hat insgesamt zweieinhalb Monate an dem Buch geschrieben.

Siegerland: Das steckt hinter der Idee für das neue Tristan-Irle-Buch

„Ich lade die Leser ein, mit Tristan Irle auf eine spannende Verbrecherjagd zu gehen, bei der nicht alles so ist, wie es zunächst den Anschein hat“, erklärt Strackbein. Er möchte es den Menschen ermöglichen, mithilfe seines Buches in eine andere Welt einzutauchen und zusammen mit dem Privatdetektiv einen neuen Winkel in der Region zu entdecken. Dabei spiele es keine Rolle, ob man sich in der Gegend bereits auskenne oder nicht. „Letztendlich geht es darum, den Menschen eine schöne Geschichte aus dem Kreisgebiet anbieten zu können“, so der Autor.

+++ Lesen Sie auch: Siegerland-Krimi „Nachtfrost“: Tristan Irle, sein 30. Fall +++

Im letzten Buch war Tristan Irle mit der Autorallye im ganzen Kreisgebiet und darüber hinaus unterwegs. Das neue Buch ist dagegen wieder regionaler und spielt zwischendurch auch in Siegen. Schon lange habe er vorgehabt, einen politischen Bezug herzustellen und ein Krimispiel in seine Bücher zu integrieren, erzählt Ralf Strackbein. Nur die Kulisse musste sich der Autor noch zurechtlegen.

+++ Lesen Sie auch: Siegen: Autorin Anette Schäfer – nun startet die „Mordsaison“ +++

Als Inspiration für den Handlungsort dienten ihm vorherige Familienurlaube: „Mit meinen Eltern bin ich früher als Kind regelmäßig nach Wittgenstein in ein Hotel gefahren, das dem aus dem Buch sehr ähnlich ist.“ Viele seiner Erinnerungen aus dieser Zeit seien in den Roman eingeflossen. Dennoch sei es ein fiktives Buch.

Gewinnspiel: Tristan-Irle-Roman „Das Krimispiel“ gibt’s zu gewinnen

Der 32. Tristan-Irle-Roman ist ab Donnerstag, 6. Oktober, im Handel erhältlich. Preis: 12,90 Euro.

Leserinnen und Leser unserer Zeitung können das neue Buch auch gewinnen. Drei signierte „Das Krimispiel“-Bücher werden verlost. Die Verlosung läuft bis zum 31. Oktober. Wer mitmachen will, muss sich unter wp.de/gewinnspiele melden.

+++ Lesen Sie auch: Adrian Serban aus Siegen: Regisseur und Autor mit 17 Jahren +++

Die Premierenlesung des neuen Siegerland-Krimis mit Ralf Strackbein findet am Donnerstag, 6. Oktober, ab 20 Uhr im Lesecafé der Stadtbibliothek Siegen im Krönchen-Center statt. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.

Weitere Lesungstermine gibt es auf der Webseite des Verlags unter www.magolves.com

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland