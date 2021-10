Siegen/Neunkirchen: Senioren wimmeln Betrüger an Haustür ab

Eisern/Neunkirchen. Angebliche Mitarbeiter einer Wasserversorgungsfirma können mit ihrer Betrugsmasche bei Senioren in Siegen-Eisern und Neunkirchen nicht landen.

Am Mittwochmittag, 13. Oktober, gegen 13.55 Uhr, hat sich ein Mann als Mitarbeiter einer Wasserversorgungsfirma ausgegeben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte hoffte er, unter diesem Vorwand Zutritt zu einem Haus an der Rinsdorfer Straße in Eisern zu bekommen. Der Bewohner, ein älterer Herr, durchschaute den Plan aber. Als der Unbekannte dies merkte, drohte er mit einem Bußgeld und der Polizei. Unbeeindruckt davon verwehrte ihm der Senior den Zutritt.

Kurze Zeit später versuchten zwei Männer, sich Zutritt zu einem Haus an der Wildener Straße in Neunkirchen zu bekommen. Auch hier bemerkte die Bewohnerin, eine ältere Dame, den Vorwand und schloss die Tür. Der Mann, der bei ihr klingelte, trug eine helle Kappe und eine schwarze, kurze Jacke.

Das Siegener Kriminalkommissariat 2 ermittelt und bittet um Hinweise. Die Beamten sind erreichbar unter 0271/7099-0.

