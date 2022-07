Siegen: Oberstadt ab Oktober ohne Post

Siegen. Der Oberstadtkiosk in Siegen macht zu. Damit geht auch die Postfiliale verloren. Die Deutsche Post AG gibt eine Ersatzlösung bekannt.

Der Oberstadtkiosk macht zu, am 30. September ist Schluss. „Falls jemand Interesse hat, als Betreiber den Kiosk weiterzuführen, bitten wir um Kontaktaufnahme“, steht auf dem Zettel an der Tür des Geschäfts am Markt 47. Eine Rolle bei der Entscheidung gespielt hat die Post: Die Betreiber des Kiosks haben den Vertrag über die dort eingerichtete Postfiliale gekündigt, „da der Ertrag nicht mehr in Relation zum Aufwand steht“. Verhandlungen mit der Post hätten nicht zu einer Verbesserung geführt.

Neue Filiale im „blatt-werk“ in der Sandstraße

Die Oberstadt, die viele Jahrzehnte am Kornmarkt ein eigenes Postamt hatte, verliert damit das Postangebot komplett. Denn die Nachfolger sitzen in der Unterstadt. Die Deutsche Post und das Geschäft „blatt-werk“ eröffnen am 4. Oktober in Siegen, Sandstraße 1, eine neue Filiale, teilt die Post mit. Das Geschäft werde seinen DHL-Paketshop in eine Postfiliale umwandeln. „Durch diese Neueröffnung werden der Standort und der Kundenservice in Siegen weiter sichergestellt.“

Die Filialen im Einzelhandel hätten neben den verbesserten und kundenfreundlichen Öffnungszeiten einen weiteren Vorteil: Die Kunden können verschiedene Einkäufe schnell und bequem an einem Ort erledigen. „Mit der Eröffnung stehen den Kunden kompetente und geschulte Mitarbeiter bei Wünschen und Fragen zu Postdienstleistungen zur Seite. Auf diese Weise wird der gewohnte Service in allen Filialen sichergestellt.“ Neben den Postfilialen in Einzelhandelsgeschäften ist die Post in Siegen in der Postbank-Filiale an der Hindenburgstraße, dem ehemaligen zentralen Postamt, präsent.

