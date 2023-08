Immer mehr Menschen in Siegen heizen mit Holz, bedingt durch Energiekrise und Unsicherheit bei der Brennstoffversorgung (Symbolbild).

Siegen. Scheitholz in kleinen Öfen verfeuern bei den Energiepreisen in Siegen beliebt. Stadt: Oft sei das aber nicht effizient und gesundheitsgefährend.

Die Stabsstelle Klimaschutz will für den Herbst 2023 die Klimabildungskampagne „Ofenführerschein für Siegen“ durchführen. Die Bewirtschaftung von Haubergen und das Betreiben eines Holzofens ist im Siegerland und im Stadtgebiet weit verbreitet, heißt es in einer Mitteilung an den Umweltausschuss. Energiekrise und Unsicherheiten bei der Brennstoffversorgung hätten dazu geführt, dass mehr Menschen im Stadtgebiet mit einem Holzofen heizten.

Die Verbrennung von Holz, gerade von Scheitholz in kleinen Holzfeuerungsanlagen ohne automatische Regelung, laufe aber nie vollständig ab und es entstehen demnach neben gesundheitsgefährdenden Luftschadstoffen auch klimaschädliches Methan, Lachgas und Ruß.

Aufgrund der angespannten personellen Situation könne die Stabsstelle laut Mitteilung für die Kampagne keine eigene Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und die Organisation von Workshop-Veranstaltungen mit externen Referenten durchführen. Deshalb solle ein Gesamtpaket unter anderem aus Homepage, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit angeboten werden.

