Siegen: Offenes Feuer im Keller – Mehrfamilienhaus geräumt

Zu einem Kellerbrand in der Ypernstraße in Siegen wird die Feuerwehr am frühen Sonntagmorgen alarmiert.

Siegen. Ein weiteres Mal rückt die Feuerwehr an diesem Wochenende auf den Fischbacherberg aus. Wieder brennt es in einem Keller.

Nächtlicher Einsatz am Sonntag gegen 1.09 Uhr in der Ypernstraße am Fischbacherberg in Siegen. Zu einem Kellerbrand wurden die Feuerwehr der hauptamtlichen Wache Siegen und der Einheiten Achenbach, Hammerhütte, Alchetal sowie Eiserfeld in Bewegung gesetzt. Diese fuhren über die darunter liegende Liegnitzer Straße an, da sich der Eingang des betroffenen Mehrparteienhauses dort befand.

40 Bewohner laufen ins Freie

Als Feuerwehr-Einsatzleiter Ingo Rutsch wenige Minuten später am Einsatzort eintraf, wurde er bereits von Anwohnern empfangen. Die hatten das Feuer im Keller entdeckt und den Notruf gewählt. „Glücklicherweise war auch die Tür verschlossen worden, so dass wir im Flur nur eine minimale Verrauchung festgestellt haben. Darum haben wir die meisten Bewohner dann auch in ihren Wohnungen gelassen“, erklärte Ingo Rutsch. 40 der dort gemeldeten Bewohner hatten ihre Wohnungen jedoch bereits verlassen und sich vor dem Haus versammelt.

50 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst

Nach und nach rückten die weiteren Einsatzkräfte an, bis es am Ende rund 50 waren. Mehrere Rettungswagen von der hauptamtlichen Feuer- und Rettungswache Siegen sowie vom DRK-Ortsverein Siegen-Nord hatten sich ebenfalls in Stellung gebracht. Nachdem die Brandbekämpfer die Löschwasserversorgung aufgebaut hatten, gingen drei Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor. „Wir hatten im Keller ein offenes Feuer. Das konnten wir aber schnell löschen“, erklärte Ingo Rutsch gegenüber dieser Zeitung. Im Keller gelagerte Gegenstände, darunter Wandelemente, ein Flachbildfernseher, ein Autoreifen sowie ein Rasenmäher wurden ins Freie gebracht. Einige Teile wurden dort noch einmal abgelöscht.

Nach intensiven Lüftungsmaßnahmen konnten die Bewohner im Anschluss wieder in ihre Wohnungen. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

