Siegen ohne Auto mobil: Aktionen rund um Bike, Bus und Bahn

Siegen-Wittgenstein. Sich im Zug zeichnen lassen oder mit dem Deutschlandticket einen Kurzurlaub gewinnen: In der Mobilitätswoche wird vieles möglich.

„Wie werden wir künftig mobil sein? Diese Frage ist ganz zentral, um die deutschen Klimaschutzziele zu erreichen“, betont Landrat Andreas Müller: „Deshalb wollen wir im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche 2023 mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen für umweltschonende Mobilität mit Bahnen, Bussen und dem Fahrrad werben.“

Kultur im Zug

Mit der Aktion „Kultur im Zug“ werden der Kreis und die Hessische Landesbahn das Motto „Hallo Kultur“ für Fahrgäste auf der Rothaarbahn zwischen Siegen und Bad Berleburg erlebbar machen. Jeden Tag sind mindestens zwei Künstler in den Zügen unterwegs und werden die Fahrgäste unterhalten. An den sieben Tagen wird es in den Zügen Lesungen, Musik, Kabarett und Zauberei geben. Aber auch ein Portraitzeichner ist unterwegs, der anbietet Fahrgäste zu porträtieren.

Hotelgutscheine zu gewinnen

Mit dem Social-Media-Gewinnspiel „Sie haben das 49 Euro-Ticket, wir die Hotelübernachtungen“ möchte der Kreis Siegen-Wittgenstein die Reisemöglichkeiten des Deutschlandtickets noch bekannter machen. „Im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche werden wir jeden Tag ein Reiseziel vorstellen, sagen, wie lange man braucht, um von Siegen aus mit Nahverkehrszügen dort hinzukommen und wie oft man umsteigen muss. Und dann gibt es für diesen Zielort jeweils einen Hotelgutschein für drei Übernachtungen für zwei Personen zu gewinnen.“

Mobilitätstag

Kreishaus: Zum Auftakt findet am Samstag, 16. September, zwischen 11 und 16 Uhr im und um das Kreishaus ein Mobilitätstag statt, bei dem das Fahrrad im Mittelpunkt steht. E-Bike-Sicherheitstrainings beginnen um 12, 13.15 und 14.30 Uhr.

VWS: Am Samstag, 16. September, erhalten Teilnehmer im Rahmen einer Betriebsführung Einblicke in die verschiedenen Unternehmensbereiche der VWS. So werden die verschiedenen Omnibustypen vorgestellt, die Werkstatt, die Waschanlage und die Funkleitstelle. Anmeldungen: pressestelle@siegen-wittgenstein.de, Stichwort: VWS-Führung.

Parking Day: Ebenfalls am 16. September veranstalten ADFC und der Verein für soziale Arbeit und Kultur einen „Parking day“ am Kornmarkt in der Oberstadt. „Aus Parkplätzen werden Sitzflächen, Gastrobereiche, Kunstobjekte oder grüne Oasen. Das macht deutlich, wie Städte aussehen können, wenn das Auto nicht so dominant wäre“, so die Veranstalter.

Tag der Schiene

Auf dem Freigelände und in den Werkstätten der Kreisbahn im Bahnhof Siegen-Eintracht gibt es Triebfahrzeuge und Lokomotiven zu sehen. Ein Loksimulator und ein Zweiwegebagger-Simulator laden zum Ausprobieren ein. Am Hauptbahnhof ist es möglich, das Stellwerk und die Zugleitstelle zu besichtigen. Weiterer Höhepunkt: Sonderfahrten vom Siegener Hauptbahnhof zum Container-Terminal der Kreisbahn in Kreuztal, um 11.30, 13 und 15.30 Uhr. Um 13 Uhr findet eine Fundsachenversteigerung statt. Zwischen Hauptbahnhof Eintracht ist ein stündlicher Zug-Shuttle eingerichtet.

Weitere Aktionen

Velocity Siegerland wird Gutscheine für das E-Bike-Velocity-Verleihnetz in Siegen verteilen.

Neunkirchen: Am Freitag, 15. September, wird in Neunkirchen das Musical „Abgeschnallt“ gezeigt, für alle Zweitklässler. Am Sonntag 17. September, gibt es von 12 bis 18 Uhr unter dem Motto „#Hallo Kultur – Beats und Beitzel im Bus“. Am Montag, 18. September, wird ein E-Bike-Training „Fit mit dem Pedelec“ für Menschen 55+ zwischen 9 und 13 Uhr auf dem Verkehrsübungsplatz Altenseelbach angeboten. Ein Graffiti-Workshop zum Thema „Beweg Dich“ mit dem Künstler Julian Irlich findet am Dienstag, 19. September, in der Gemeinschaftlichen Grundschule Neunkirchen statt. Der „Fußbus fährt immer“ ist der Titel eines Aktionstages der Grundschule Neunkirchen-Salchendorf am Mittwoch, 20. September.

Burbach: Die Mauer des Aldi-Geländes auf der Bahnhofseite in der Burbacher Ortsmitte wird mit einem Graffiti zum Thema „Nachhaltige Mobilität“ gestaltet. Dabei sollen auch Schüler der Sekundarschule die Farbdosen in die Hand nehmen. Am Donnerstag, 21. September, wird das Projekt zwischen 11 und 13 Uhr präsentiert. Zudem werden Hickenmobil und Dorfauto BEA vorgestellt.

Kreuztal: Die Friedrich-von-Bodelschwingh-Grundschule Buschhütten wirbt für den zu Fuß zurückgelegten Schulweg. Bei „Fußmeilen sammeln“ werden Stempel vergeben, „Mit Sicherheit zu Fuß“ ist eine Malaktion.

Radtouren: Startpunkt zu einer fairen Fahrradtour ist am Sonntag, 17. September, 10.30 Uhr der Weltladen Weidenau, um 13.30 Uhr am Weltladen in Neunkirchen sowie um 15 Uhr am Weltladen in Betzdorf. Gemeinsames Ziel ist das Tomatenfest am Greenspace am Effertsufer. Zu einer „Radtour zur Umweltspur“ lädt der ADFC am Dienstag, 19. September, ein. Treffpunkt ist um 18 Uhr der Jakob-Scheiner-Platz.

Rollator-Tage: Die Gemeinde Burbach veranstaltet am Mittwoch, 20. September, 14 bis 16 Uhr, einen Rollator-Tag im Haus St. Raphael. Auch die Gemeinde Neunkirchen organisiert einen Rollator-Tag: am Donnerstag, 21. September, 9 bis 15 Uhr im Otto-Reifenrath-Haus.

Informationen zur Europäischen Mobilitätswoche 2023 in Siegen-Wittgenstein unter www.siegen-wittgenstein.de/emw.

