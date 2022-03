Siegen: Ohne Führerschein – Mann attackiert drei Polizisten

Siegen. Polizisten wollen in Siegen den Fahrer eines Kleinkraftrades kontrollieren. Der allerdings hat anderes und überaus Unschönes im Sinn.

Ein Kleinkraftradfahrer (57) hat am Samstag, 5. März, gegen 10.50 Uhr, in Siegen drei Polizisten angegriffen. Die Beamten hielten den 57-jährigen Mann nahe des Haupteingangs der City-Galerie bei einer Verkehrskontrolle an.

Er hatte zuvor das Einfahrtsverbot in die Verbindungsstraße zwischen Morleystraße und dem Bahnhof missachtet. Die Ordnungshüter baten den Mann um seine Fahrerlaubnis und die Fahrzeugdokumente. Er schrie sofort los und schlug um sich. Er versuchte zudem, die Beamten zu treten.

Polizei Siegen: Mehrere Strafanzeigen geschrieben

Die Polizeikräfte legten dem 57-Jährigen zunächst Handfesseln an und brachten ihn zur Dienststelle. Dort kam heraus, dass der 57- Jährige keine Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad besitzt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Außerdem erwarten ihn mehrere Strafanzeigen.

