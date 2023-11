Weidenau Was gut ist auf dem Weihnachtsmarkt Weidenau bleibt auch gut: Vom Familienprogramm über Musik in der Pagodeon-Zeltstadt bis neue Kindereisenbahn.

Ab Montag, 27. November, kehrt wieder weihnachtliche Atmosphäre im Weidenauer Einkaufszentrum ein: Der Weihnachtsmarkt öffnet seine Pforten und ist bis 23. Dezember täglich von 12 bis 19 Uhr geöffnet – Ausschank auch länger – und lockt mit Budenzauber, Lichterglanz, weihnachtlicher Dekoration und abwechslungsreichen Bühnenprogramm für Jung und Alt, versprechen Centermanagement und Interessengemeinschaft als Veranstalter, die sich über die inzwischen durchaus lange Weihnachtsmarkt-Tradition am Siegerland-Center freuen.

Viele Verkaufsstände und Karussells der Schausteller seien schon seit mehreren Jahrzehnten auf dem Weidenauer Weihnachtsmarkt vertreten, darunter viele familiengeführte Betriebe, teils bereits in dritter Generation, heißt es in einer Mitteilung. Kunden und Gäste erwarte aufs Neue die gewohnt-gemütliche Gastlichkeit gepaart mit hervorragender Qualität. Neben Reibekuchen, Grillschinken, Pizza, Grillspezialitäten und Süßwaren gibt es eine große Auswahl von Glühweinen direkt vom Winzer, original belgisches Glühbier und weitere Bierspezialitäten. Die Fachgeschäfte laden zum Bummeln ein und stehen mit fachkundiger Beratung beim Weihnachtsgeschenkekauf zur Seite, heißt es weiter: „Kurzum, es wird wieder alles geboten, was den Gaumen, das Herz und die Augen der Gäste und Besucher erfreut.“

Weihnachtsmarkt Weidenau: Das Programm für Kinder und Familien

Großen Wert habe man auf Familienfreundlichkeit gelegt: Neben vielen bekannten Fahrgeschäften werde erstmals die neue Kindereisenbahn am Wichteldorf ihre Runden drehen. Auch auf der Weihnachtsbühne mitten in der überdachten Passage werde wieder ein tolles Programm für die kleinen Besucher angeboten: Das Gießener Figurentheater unterhält Kinder immer dienstags mit lustigen und weihnachtlichen Geschichten von Kasperle & Co. Jongleur Frank Neuser steht mit mittwochs vor der großen Weihnachtsbühne; Weihnachtskonzerte mit Mickey und Minnie Mouse finden donnerstags statt – Mitsingen ausdrücklich erwünscht. Funny Fux, beliebter Gast der Kinderfeste im Sommer, ist jeden Freitag mit der „spektakulären Funny Fux Weihnachtsshow“ in Weidenau. Die Weidenauer Wichtel Robby und Bobby werden wieder ab 1. Dezember täglich um 17 Uhr von der Weihnachtsbühne aus kleine Geschenke und Süßigkeiten an die Kinder verteilen. Samstags präsentiert Thomas Frevel mit seiner Musikschulfamilie auf der Pagodeon-Bühne eine mitreißende musikalische Weihnachtsshow.

Pagodeon: Mit dem Weidenauer Weihnachtsmarkt startet auch Zeltstadt an der Sieg

Damit nicht genug; ab 27. November ist auch das Pagodeon, die Zeltstadt an der Sieg, in Weidenau geöffnet. Man habe alles zusammengetragen, was an Musikern und Bands im Siegerland und darüber hinaus Rang und Namen hat, versprechen die Macher. Täglich ab 12 Uhr laden die Verantwortlichen zum gemütlichen Verweilen in stimmungsvoller, vorweihnachtlicher Atmosphäre ein. Um den Bürgerbrunnen herum gibt es zudem Programm – bei freiem Eintritt zu allen Veranstaltungen: Jeden Donnerstag und Samstag ab 18.30 Uhr sowie sonntags ab 16 Uhr sorgt die Interessengemeinschaft Siegerlandcenter mit abwechslungsreicher Live-Musik für gute Laune im Pagodeon. Das kann auch gemietet werden, etwa für Weihnachtsfeiern, so die Organisatoren und versprechen einen „unvergesslichen Abend innerhalb einer außergewöhnlichen Location und besonderem Flair“.

Der Startschuss fällt am 30. November mit dem Siegener Musik-Urgestein Frank Reitz und seinen Jungs („DaRiZZe & Friends with members of large & stupid“ – nochmal am 10. Dezember, „featuring Pieps, Steve & Frieder“. „Der Wittig“: Handgemacht, authentisch, akustisch am 2. Dezember, ab 18.30 Uhr. Der Sonntag mit Pop, Rock, Folk-Cover von „Gumboots Light“. „Abundzu“ spielen am 7. Dezember mit Akustik-Songs von Rock bis Irish Folk. Am 9. Dezember gibt es Covermusik aller Genres mit „HÄ?!“ . Hörgerätchen; nicht wegzudenken aus Weidenau rocken auf Deutsch unplugged am 14. Dezember. Dirk Steinberg mit seinem Saxophon kommt am 16. Dezember, Schattis Piano Lounge am Sonntag darauf. Unart ist seit Jahren fester Bestandteil der Veranstaltungen in Weidenau, in diesem Advent am 21. Dezember mit einer Akustik-Session. Der letzte Live-Act vor Heiligabend ist das Akustik-Trio Jojo Weber. Jeden Freitag ab 18.30 Uhr lädt das Pagodeon zur „Xmas-Lounge“ mit DJ Marco Maribello. Am 8. und 22. Dezember gibt‘s zudem Karaoke auf der Pagodeon-Bühne.

Ohne reichlich Bierspezialitäten kein Weidenauer Weihnachtsmarkt

Neben der Musik darf beim Pagodeon das angegliederte Biercafé „De Piraat“ nicht fehlen, wo Bierliebhaber eine große Auswahl belgischer Biere finden – natürlich auch das Glühbier auf Kirschbierbasis, seit 2011 fest im Repertoire. Hier ist auch der Bieradventskalender erhältlich, ebenso der „Pagodeon Glühwein“ in der Ein-Liter-Flasche für Zuhause.

Also: „Weihnachtseinkäufe erledigen, Schlemmen und sich mit einem Glas Glühwein auf die Feiertage einstimmen“, so die Veranstalter - der Weidenauer Weihnachtsmarkt biete dafür beste Voraussetzungen. Weitere Informationen und Termine unter anderem auf www.siegerlandcenter.de, Kontakt: info@siegerlandcenter.de.

