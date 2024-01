Siegen: Omas gegen Rechts erinnern und warnen vor Nazis

Siegen Am Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz fordern Siegens Omas gegen Rechts zur Wachsamkeit auf.

Da immer weniger Zeitzeugen über den Nationalsozialismus berichten können, weil sie nun ein hohe Alter erreicht haben oder verstorben sind, übernehmen es die „Omas gegen Rechts“, am Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz an die Opfer des Nationalsozialismus zu erinnern. Sie hielten am Samstag eine Mahnwache auf der Siegbrücke in der Bahnhofstraße ab.

„Angesichts dieser Gräuel sehen wir mit großen Sorgen auf den wachsenden Rechtsextremismus in der Mitte unserer Gesellschaft.

Nie wieder beginnt jetzt! Nie wieder beginnt jetzt! Viele Demo-Teilnehmer beweisen auf dem Bismarckplatz in Siegen-Weidenau Kreativität und Humor bei ihren Schildern und Transparenten. Foto: Hendrik Schulz / Siegen

“, sagten die 13 Oma , die auf der Siegbrücke Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern suchten. Im Januar 1996 habe sich der damalige Bundespräsident Roman Herzog mit einem klaren Appell an die Deutschen gewandt: „Die Erinnerung darf nicht enden. Sie muss auch künftige Generationen zur Wachsamkeit mahnen.“ Mit diesen Worten erklärte Herzog den 27. Januar zum zentralen Gedenktag in Deutschland. 2005 beschloss die Generalversammlung der Vereinigten Nationen, diesen Tag auch international zum Holocaust-Gedenktag zu machen.

