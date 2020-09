Siegen: Online-Woche zu familienfreundlichen Unternehmen

Siegen. Webseminare und Videos: Das Kompetenzzentrum Frau und Beruf in Siegen rückt online eine Woche Familienfreundlichkeit in Unternehmen in den Fokus.

„Familienfreundliche Unternehmen in Südwestfalen“ ist das Thema einer Online-Aktionswoche, die erstmals vom Kompetenzzentrum Frau und Beruf, „Competentia“, Siegen-Wittgenstein/Olpe angeboten wird.

Los geht es am Mittwoch, 30. September. Geplant sind unter anderen Unternehmensvideos zu Familienfreundlichkeit, Web-Seminare, und Videobotschaften. Pro Tag gibt es rund zwei bis drei Aktionen, die jeweils kurzfristig freigeschaltet werden.

Neue Formen wie eine Telefonsprechstunde für kleine und mittlere Unternehmen oder ein virtuelles Netzwerktreffen für familienfreundliche Unternehmen ergänzen das Angebot. Zudem stellen einige bereits als familienfreundlich ausgezeichnete Unternehmen ihre Arbeit vor.

Firmen in Siegen-Wittgenstein sollen sich familienfreundlich aufstellen

Mit diesem Format will das Kompetenzzentrum Frau und Beruf in Siegen Antworten auf die Fragen nach der Vereinbarkeit von Arbeit und Familie geben. Für viele Beschäftigte ist das nämlich eine wichtiges Thema – egal ob es um Kinderbetreuung oder Pflege von Angehörigen geht.

Viele Unternehmen reagieren inzwischen darauf, indem sie etwa flexible Arbeitszeitmodelle oder individuelle Lösungen für Pflegesituationen anbieten. Aufgabe des Kompetenzzentrums Frau und Beruf ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, sich familienfreundlich aufzustellen und dies dann auch zu dokumentieren.

So tragen inzwischen bereits rund 200 Unternehmen in Südwestfalen das Zertifikat „Familienfreundliches Unternehmen“. Für Landrat Andreas Müller ist solch ein Zertifikat auch ein klarer Standort- und Wettbewerbsvorteil für Unternehmen in Bezug auf die Anwerbung von Fach- und Führungskräften. Unternehmen, die noch nicht mit dem Zertifikat ausgezeichnet wurden, aber daran interessiert sind, sich familienfreundlicher aufzustellen, finden in den verschiedenen Angeboten der Aktionswoche hilfreiche Tipps.

Großes Netzwerk im Süden Nordrhein-Westfalens

Die Online-Aktionswoche haben die Mitarbeitenden der Kompetenzzentren Siegen-Wittgenstein/Olpe, Märkische Region und Hellweg/Hochsauerland gemeinsam vorbereitet. Andreas Müller freut sich über dieses Kooperationsprojekt, da erstmalig ein Austausch der teilnehmenden Unternehmen südwestfalenweit möglich gemacht wird.

„Es ist bereits ein großes Netzwerk entstanden, in dem sich Unternehmen verschiedener Größe aus unterschiedlichsten Branchen darüber austauschen, wie sie für die Mitarbeitenden familienfreundliche Strukturen schaffen können.“ Jeder Aktionstag steht unter einem anderen Motto.

Telefonsprechstunde in Siegen

Los geht es am Mittwoch, 30. September, mit „Familienfreundlichkeit ist vielseitig“. Ab 16 Uhr wird in einem Videobeitrag die Firma Hufnagel aus Olpe vorgestellt, die den Zertifizierungsprozess bereits erfolgreich durchlaufen hat.

Donnerstag, 1. Oktober, steht unter dem Thema „Familienfreundlich? Der Check-Up“. Ab 13 Uhr nehmen Sabine Bartmann und Carla Hömberg vom Kompetenzzentrum Siegen-Wittgenstein/Olpe die Frage „Bin ich familienfreundlich genug?“ in den Fokus. Sie erläutern den Zertifizierungsprozess und stehen in einer Telefonsprechstunde für Fragen zur Verfügung.

In den folgenden Tagen sind Themen wie „Kinderbetreuung“, „Vereinbarkeit von Beruf und Pflege“ „Best-Practice-Beispiele“ weiterhin im Mittelpunkt.

Abgerundet wird die Aktionswoche am Mittwoch, 7. Oktober, mit einer weiteren telefonischen Beratungssprechstunde.

Sämtliche Aktionen sind auf unternehmen-vereinbarkeit.de zu finden.

