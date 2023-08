Siegen: Open-Air-Kino für die kommenden Sommertage

Siegen. Das Sommerwetter kommt zurück – und das Open-Air-Kino auf der Brunnenwiese am Oberen Schloss in Siegen dreht noch einmal richtig auf.

Nach zwei Wochen April-Wetter soll am fünften Open-Air-Kinowochenende langsam der Sommer wieder zurückkehren. Ab Donnerstag gibt es wieder ein paar schöne Sommertage.

Exklusiv in Siegen: Die Mountain Film World Tour

Am Donnerstag, 10. August, startet die Woche mit der exklusiven „BANFF Mountain Film World Tour 22/23“. Die Zuschauer erwarten acht große Abenteuerdokus: In „Balkan Express“ werden per Bike und Ski die wildesten Berge Europas erkundet. Mit „To The Hills & Back“ geht es dann in die Canadian Rockies und in die Alpen. Bildgewaltig wird es in „Creation Theory“: Mit drei Sportlern und Sportlerinnen und einem Musiker geht es auf die Suche nach der Quelle der Kreativität. Außerdem dabei: „Deep Water Soloing“ in Mexiko. In „Reel Rock: Cenote“ erfahren Zuschauer, wie Adolfo „Fito“ Trujillo beim Schwimmen seine Kletterleidenschaft entdeckte. Und mit den rasanten Rides von „Colors of Mexico“ und „Continuum“ kommt auch das Thema Mountainbiken nicht zu kurz.

Fantasy: „Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben“

Am Freitag, 11. August, geht es lustig und spannend weiter. „Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben“ ist ein Fantasyfilm, der an der Kinokasse etwas untergegangen ist. Zum Inhalt: An der Schwertküste gibt es viele Abenteurergruppen, es gibt schließlich auch allerhand Monster und Drachen, die den Menschen an den Kragen wollen. Ein Barde, eine Barbarin, ein Paladin, ein Zauberer und eine Druidin haben sich daher zusammengeschlossen, um sich als Diebe ein gutes Sümmchen zu verdienen. Als sie jedoch der falschen Person dabei helfen, ein mächtiges Artefakt zu bekommen, könnte plötzlich das größte Übel entfesselt sein, dass die Welt je gesehen hat. Zum Glück ist die Abenteurergruppe ehrenhaft und so ziehen sie in ein großes Abenteuer, um ihren Fehler gerade zu biegen.

+++ Lesen Sie auch: Siegener Open-Air-Kino wird 25: Das sind die Jubiläums-Filme +++

Galaktisch: „Guardians of the Galaxy“

Am Samstag, 12. August, wird es galaktisch im Kino auf der Brunnenwiese. Die „Guardians of the Galaxy“ retten in ihrem dritten und vorerst letzten Abenteuer nicht nur ihren Freund Rocket, sondern mal wieder die ganze Galaxis vor einem großen Superschurken, der mit Genmanipulation ganze Planetenvölker erschafft und kontrolliert. Durch genetische Copyright-Ansprüche beansprucht er Rocket als sein Eigentum. Dagegen haben die Guardians natürlich einiges einzuwenden. Ein Schelm, wer aktuelle Bezüge in diesem Drehbuch zu unserer Zeit vermutet.

Bitterböse: „Triangle of Sadness“

Den Abschluss der fünften Open-Air-Kinowoche macht am Sonntag, 13. August, die Arthouse-Komödie und bitterböse Gesellschaftssatire „Triangle of Sadness“. Das junge Männer-Model Carl und die erfolgreiche Influencerin Yaya, in deren Beziehung es ein wenig kriselt, sind es gewohnt, ihr Luxus-Leben auf Instagram zu vermarkten. Als sie auf eine Kreuzfahrt für Superreiche eingeladen werden, können sie Erholung und Arbeit perfekt miteinander verbinden – sich mit einem Champagner-Glas auf dem Sonnendeck zu räkeln, ist schließlich absolut social-media-tauglich. Hinter den Kulissen geht es jedoch weit weniger paradiesisch zu. Während sich der dauerbetrunkene, marxistische Kapitän in seiner Kabine einschließt, versucht die Crew unter Leitung ihrer perfektionistischen Chefin Paula, den verwöhnten Gästen jeden noch so absurden Wunsch zu erfüllen. Als das obligatorische Kapitänsdinner, zu dem sich der Captain dann doch noch breitschlagen lässt, ausgerechnet während eines Sturms stattfindet, laufen die Dinge jedoch völlig aus dem Ruder.

+++ Lesen Sie auch: Open-Air-Kino Siegen: Laue Filmnächte am Schloss unter dem Sternenhimmel +++

Der für den 2. August geplante Nachholtermin für die „European Outdoor Film Tour 22/23“ musste auch letzte Woche wieder wegen schlechten Wetters entfallen. Der letzte Versuch fällt nun auf Mittwoch, 16. August.

Weitere Infos und Tickets für alle Kinovorstellungen gibt es unter www.siegeneropenairkino.de oder auch direkt an der Abendkasse. Anders als in vorherigen Jahren bekommen Inhaber von VVK-Karten gegenüber den Gästen, die ihre Tickets an der Abendkasse kaufen, einen kleinen zeitlichen Vorsprung von 15 Minuten. So können sich diese schon frühzeitig vor Filmbeginn die besten Sitzplätze sichern.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland