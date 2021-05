Siegen: Paar vergnügt sich auf Zugtoilette – Streit folgt

Wilnsdorf/Siegen. Ein Paar vergnügt sich in Siegen auf einer Zugtoilette. Als ein Reisender darum bat, die Toilette nutzen zu dürfen, wurde er geschlagen.

Wie die Bundespolizei in Siegen mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Freitag, 14. Mai, gegen 19 Uhr.

Mehrere Personen waren in der Regionalbahn 95 am Haltepunkt Wilnsdorf-Rudersdorf in eine körperliche Auseinandersetzung geraten. Die Landespolizei war bei Eintreffen der Beamten bereits in der Sachverhaltsklärung, wie es dazu im Polizeibericht heißt.

Ein 27-Jähriger klopfte nach eigenen Angaben auf der Fahrt von Siegen in Richtung Dillenburg gegen die seit Längerem verschlossene Toilettentür. Schließlich öffnete eine Frau, die zusammen mit einem Mann auf der Zugtoilette Alkohol trank und rauchte.

Bundespolizei Siegen ermittelt und bittet um Hinweise

Der Mann, bat die sanitäre Anlage nur kurz zu ihrem eigentlichen Zweck nutzen zu dürfen, woraufhin die Frau ihn zunächst beleidigte und anschließend zwei Mal mit der flachen Hand und dann mit einer Dose auf ihn einschlug, so die Beamten.

Nachdem sich der Mann gegen den Angriff wehrte, flüchtete die Frau mit ihrem Begleiter am Bahnhof Rudersdorf. Die Ermittlungen dauern an.

Die Frau soll blond sein und ein Piercing zwischen Mund und Kinn tragen. Sofort leiteten die Polizisten Fahndungsmaßnahmen ein, die bisher nicht zum Erfolg führten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall oder zur Identität des Paares geben können, werden gebeten, sich unter der Bundespolizei-Hotline 0800/6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

