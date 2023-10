Siegen. 400 Teilnehmer angekündigt für Demonstration „Siegen für ein freies Palästina“ am Freitag. Polizei rechnet mit erheblichen Verkehrsbehinderungen

Wegen einer angemeldeten Versammlung „Siegen für ein freies Palästina“ rechnet die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein am Freitagnachmittag, 13. Oktober, mit erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Siegener Innenstadt. Den Anmeldern zufolge rechne man mit 400 Personen. Das wäre dann die bislang größte Pro-Palästina-Demonstration seit des Terrorangriffs der Hamas auf Israel. In Duisburg hatten am Montag etwa 110 Personen an einer solchen Kundgebung teilgenommen.

Der Aufzug in Siegen werde sich vom Bismarckplatz in Weidenau bis zum Scheinerplatz vor dem Apollo-Theater in Siegen bewegen, so die Polizei weiter. „Daher kann es besonders im Feierabendverkehr zu Verkehrsstörungen kommen.“ Der Start ist für 15.30 Uhr auf dem Bismarckplatz geplant, von dort geht es über die Straßen „In der Herrenwiese“, Hagener Straße, Sandstraße und Kölner Tor bis vors Apollo.

Punktuell könne es in dieser Zeit zu Straßensperrungen kommen, so die Polizei, die darum bittet, den Bereich weiträumig zu umfahren. Während der Versammlung werde fortlaufend über aktuelle Entwicklungen berichtet.

