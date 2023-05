Siegen: Parfümdieb scheitert und spuckt Polizei vor die Füße

Siegen. Offenbar mehr als enttäuscht ist ein mutmaßlicher Ladendieb, dessen Beutezug in Siegen kräftig misslang. Seine Wut lässt er an Polizisten aus.

Versuchter Ladendiebstahl am Montag, 8. Mai, in einem Kaufhaus an der Kölner Straße in Siegen: Ersten Erkenntnissen nach versuchte ein 23-Jähriger Parfüm zu entwenden.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Als er bemerkte, dass er von einer Mitarbeiterin beobachtet wurde, warf er die Beute weg und versuchte zu flüchten. Ein weiterer Mitarbeiter hinderte den jungen Mann daran. Dabei wurde er leicht verletzt.

Polizei Siegen: Auf den Mann warten zahlreiche Strafanzeigen

Während der Sachverhaltsaufnahme spuckte der Tatverdächtige einem Beamten vor die Füße. Außerdem beleidigte er die Beamten. Die Polizisten nahmen den 23-Jährigen in Gewahrsam. Auf dem Weg zum Streifenwagen leistete er Widerstand. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten Betäubungsmittel. Die Polizisten brachten ihn zur Polizeiwache. Den Mann erwarten zahlreiche Strafanzeigen.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland