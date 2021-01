Siegen: Patrick Kaesberg wird neuer Dekanatsjugendseelsorger

Siegen Patrick Kaesberg ist seit 2019 Vikar im Netpherland. Ein Aufgabenbereicht ist die Jugendarbeit, jetzt wird er Dekanatsjugendseelsorger

Patrick Kaesberg ist seit Juli 2019 im Team des Pastoralverbunds Netpherland. Er wird durch Generalvikar Alfons Hardt zum neuen Dekanatsjugendseelsorger im Dekanat Siegen berufen.

Jugendarbeit im Netpherland und Siegen

An Pfingsten 2019 wurde Patrick Kaesberg im hohen Dom zu Paderborn zum Priester geweiht und trat dann umgehend seine erste Stelle als Vikar im Netpherland an. Dort hat er sich mittlerweile gut eingelebt und setzt sich in seinem Aufgabengebiet in der Pfarrei auch für die katholische Jugendarbeit ein. Bibel teilen mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen wie auch Fahrten zu religiösen Veranstaltungen standen und stehen auf seiner Agenda. So war es letztlich ein logischer Schluss, dass er im Dezember von Dechant Karl-Hans Köhle als Dekanatsjugendseelsorger vorgeschlagen wurde.

Neben seinem Aufgabengebiet im Netpherland wirkte er bereits auf Dekanatsebene als geistliche Leitung im Nightfever-Team Siegen, in der Vorbereitung des Gig-Festivals und in der Fachkonferenz Jugend mit. Durch seine Ernennung zum Jugendseelsorger wird sich sein Wirkungsbereich auf das gesamte Dekanat ausdehnen. Seine Arbeit im Pastoralverbund wird durch seine neue Tätigkeit ergänzt und bereichert. Er ist offen für innovative und kreative Ideen und sieht in der diakonischen Jugendpastoral vor Ort eine Chance, neue Projekte im Dekanat Siegen zu etablieren.

