Siegen: Pendeln von und nach Köln wird unbequemer

Bahn fahren auf der Siegstrecke wird in den nächsten Monaten unbequem bleiben. Das geht zumindest aus dem Entwurf des Fahrplans für den Rhein-Sieg-Express (RE 9) von Siegen über Köln nach Aachen hervor, der Mitte Dezember in Kraft tritt.

Die Fahrten von Siegen nach Köln sind vor allem am Vormittag betroffen: Die Frühverbindung um 4.54 Uhr ist zumindest bis 22. August an Donnerstagen und Freitagen nicht vorgesehen. Die nächsten Züge fahren um 6.03 und 7.07 Uhr, erst danach wird der Takt zur Minute 10 aufgenommen, der den Anschluss für Umsteiger aus Richtung Gießen. Zwei Züge, der um 7.07 und der zum 11.10 Uhr, fahren ohne Halt in Köln-Deutz durch.

Verstärkungszüge gestrichen

Die Verstärkungszüge zur Hauptverkehrszeit sind gestrichen, sowohl der um 6.23 Uhr ab Siegen als auch die in der Gegenrichtung um 15.59 und 16.59 Uhr ab Köln. Im Fahrplan Richtung Siegen macht sich neben der Baustelle auf der Siegstrecke auch der „Trassenkonflikt“ mit privaten Fernverkehrszügen bemerkbar, denen die Bahn gegenüber dem Nahverkehr den Vorrang gegeben hat. So werden montags bis freitags die Züge, die um 8.20 Uhr, 12.20 und um 14.20 Uhr ab Köln gefahren wären, ohne Halt in Köln Hauptbahnhof und Köln-Deutz zwischen Horrem und Troisdorf über die Kölner Südbrücke umgeleitet. Bei drei weiteren Verbindungen fahren die Züge nach Siegen ohne Halt in Köln-Deutz durch.

