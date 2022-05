Siegen: Per Haftbefehl Gesuchter ruft selbst Ordnungskräfte

Neunkirchen/Siegen. Sein Rucksack sei gestohlen worden, sagt ein 21-Jähriger einem Feuerwehrmann. Der verständigt die Polizei – das vermeintliche Opfer wird gesucht.

Ein 21-Jähriger hat bei seiner Festnahme am Mittwochabend, 11. Mai, in Neunkirchen einen Polizisten verletzt. Kurios: Der per Haftbefehl Gesuchte hatte den Diebstahl seines Rucksacks gemeldet.

Wie die Polizei mitteilt, wandte sich der Mann gegen 19 Uhr an einen Feuerwehrmann in Straße Bitzegarten in Neunkirchen. Er gab an, in einem Supermarkt sei sein Rucksack gestohlen worden. Weil er sich auffällig verhielt, führten hinzugerufene Polizisten einen Atemalkoholtest durch. Positiv.

Polizei Siegen: 21-Jähriger verletzt Beamten

Dann stellte sich heraus, dass gegen den 21-Jährigen ein Haftbefehl wegen einer offenen Geldstrafe vorlag. Bei seiner Festnahme leistete er Widerstand und flüchtete. Ein Beamter stoppte den Mann und verletzte sich. Der 21-Jährige kam auf die Polizeiwache in Siegen. Dort beglich er die offene Geldsumme und wurde entlassen.

