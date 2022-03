Foto: Diakonie in Suedwestfalen

Pflege Siegen: Pflege-Schüler lernen Arbeit in zwei Spezial-Laboren

Siegen. Die Diakonie in Südwestfalen hat in Siegen zwei „Skills Labs“ eingerichtet. Auf 120 Quadratmetern können dort Pflege-Schüler ganz viel lernen.

Frisch renoviert und ausgestattet mit viel Technik: Im Pflegebildungszentrum (PBZ) der Diakonie in Südwestfalen wurde fleißig Hand angelegt, um den Schülern noch bessere und modernere Möglichkeiten für realitätsnahe praktische Übungen zu bieten. Nach mehrmonatigen Umbauarbeiten sind zwei sogenannte Skills Labs (Fertigkeitenlabore) für die Arbeit im Pflegeberuf entstanden.

Siegen: In „Skills Labs“ können Notfallsituationen nachgeahmt werden

Ob Wunden versorgen, Drainagen legen, die Grundpflege durchführen oder rückenschonendes Arbeiten am Patientenbett erlernen – das und vieles mehr ist mit den technischen Möglichkeiten und dem Mobiliar in den Skills Labs möglich.

Unterstützung vom Land Bei den Umbauten unterstützt wurde das PBZ vom Gesundheitsministerium des Landes Nordrhein-Westfalen. Mit 226.000 Euro stellte es der Einrichtung Ende 2020 Fördermittel zur Verfügung, nachdem ein Antrag durch die Diakonie in Südwestfalen für die geplanten Modernisierungen in der Schule erfolgt war.

Mit modernen lebensgroßen Simulationspuppen, die über messbare Vitalparameter verfügen, kann beispielsweise eine Notfallsituation nachgeahmt werden. So lernen die angehenden Pflegefachfrauen und -männer das korrekte Vorgehen und die richtigen Handgriffe für eine Reanimation, wie es in einer Mitteilung der Diakonie heißt.

+++ Lesen Sie auch: Siegen: Siegenerin wagt mit über 50 Neustart in Pflege-Beruf +++

Als spezielles Lernmittel dient in beiden Räumen jeweils ein digitales interaktives Whiteboard. Das funktioniert ähnlich wie ein Tablet, misst jedoch eine Bildschirmdiagonale von etwa zwei Metern. Im Pflegebildungszentrum werden darauf unter anderem Videos und Präsentationen mit Anleitungen für Lerneinheiten gezeigt.

+++ Lesen Sie auch: Netphen und Uni Siegen: Online-Portal rund um die Pflege +++

Um eine realitätsnahe Umgebung widerzuspiegeln, sind die Skill Labs zudem mit Pflegebetten, Nachtschränken und medizinischen Materialien für die Patienten-Pflege ausgestattet. Zum Einsatz kommen überdies Kameras, um die Trainings aufzuzeichnen und durch Sichten der Inhalte den Lerneffekt zu steigern.

Siegen: „Wir möchten die Skills Labs nicht mehr missen“

Für die Skills Labs umgebaut wurden der Mehrzweckraum im Untergeschoss sowie der bisherige Demonstrationsraum in der ersten Etage. Es wurden Decken ausgebaut, Putzarbeiten durchgeführt und Böden verlegt. Auch die Wand aus Glasbausteinen des bisherigen Mehrzweckraumes wurden entfernt. An dieser Stelle glänzt nun eine neue Fensterfront. Insgesamt messen die Skills Labs 120 Quadratmeter – 70 im Untergeschoss und 50 in der ersten Etage.

+++ Lesen Sie auch: Hospiz in Siegen: Zeit am Ende des Lebens schenken +++

„Wir möchten die Skills Labs im Rahmen der pflegerischen Ausbildung nicht mehr missen“, sagt Schulleiter Frank Fehlauer. „Sie bieten eine tolle Vernetzung zwischen Theorie und Praxis und vom Einführungsblock bis zur Abschlussprüfung optimale Möglichkeiten, pflegerische Handlungssituationen zu erproben, zu reflektieren und zu optimieren.“ Ein weiterer Vorteil sei, dass die alltagsnahen Situationen in geschützter Umgebung trainiert und erst dann am Patienten ausgeführt werden könnten, was vor allem zu einem erhöhten Selbstvertrauen der Schüler beitrage.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland