Siegen: Pharmazie-Fachfrau wird Pilz-Coach im Tiergarten

Siegen. Christine Speck arbeitet in einer Burbacher Apotheke. Ihr gehört die Pilzfarm in Holzhausen. Im Weidenauer Tiergarten gibt sie ihr Wissen weiter.

Der beliebte Pilzlehrpfad im „Erlebniswald Historischer Tiergarten“ in Siegen wird künftig von der Pilz-Kennerin Christine Speck betreut, die damit die Nachfolge des verstorbenen Gründers und Pilz-Sachverständigen Lothar Radtke antritt.

Der Burbacherin liegt das ehrenamtliche Engagement für die Welt der Pilze am Herzen: „Mir ist es wichtig, dass man nicht nur in den Wald geht, um sich den Korb mit Speisepilzen zu füllen. Wichtig ist ein Bewusstsein dafür, wie wichtig Pilze für das Ökosystem Wald sind und wie viele verschiedene Arten davon in unseren Wäldern wachsen.“ Bereits im Jahr 2015 hat Christine Speck eine Pilz-Coach-Ausbildung gemacht, inzwischen gibt sie ihr Wissen an Kinder und Erwachsene weiter. Den rund 2,3 Kilometer langen Pilzpfad wird sie unter anderem mit Hinweistafeln und Erklärungen lebendig halten, die die Pilze, die dort wachsen, anschaulich vorstellen.

Exkursionen in den Erlebniswald

Nach ihrer Ausbildung zum „Pilz-Coach“ führte Christine Speck jetzt erstmals gemeinsam mit Stadtförster Jan Marc Heitze Fünftklässler des Ev. Gymnasiums Weidenau über den Pilzpfad in Weidenau. Auf spielerische Art und Weise lernten die Schülerinnen und Schüler den Aufbau eines Fruchtkörpers kennen. Christine Speck stellte den Kindern außerdem verschiedene Pilze vor. Wie unterscheide ich Pilze? Was sind die Merkmale von Pilzen? Wie erkenne ich, ob ein Pilz frisch ist? Diese und weitere Fragen werden für alle in den Führungen beantwortet.

Nach der Einführung in die Welt der Pilze startete die Exkursion in den Erlebniswald. Dabei konnten alle ihr frisch erworbenes Wissen testen und begaben sich auf die Suche nach den verschiedenen Pilzen. Die Kinder fanden alle paar Meter viele Pilze, was bei ihnen große Freude auslöste. Auf alle Fragen der Kinder hatte Christine Speck eine Antwort parat.

Nicht nur Speisepilze

Christine Speck arbeitet hauptberuflich als PTA in einer Apotheke und ist Inhaberin der „Burbacher Pilzfarm“ in Burbach-Holzhausen, wo sie unter anderem Shiitake und Austernseitlinge züchtet. Sie sagt über sich, mit Pilzen „groß“ geworden zu sein, da ihre Mutter Pilze züchtet und Pilz-Sachverständige ist. Im nächsten Jahr plant Christine Speck die Weiterbildung zur Feldmykologin. Ihr ist es wichtig, in ihren Führungen nicht nur Speisepilze zu thematisieren. Sie zeigt daher das gesamte Spektrum der Pilz-Welt. Außerdem liegt ihr der Artenschutz der Pilze am Herzen. Weitere Führungen sind für das nächste Jahr geplant.

Bei Fragen können sich Interessierte an den städtischen Förster Jan Marc Heitze unter 0271/404-4818 oder per E-Mail an j.heitze@siegen.de wenden.

