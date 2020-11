Siegen: Pkw frontal auf Stadtautobahn HTS kollidiert

Siegen. Schwerer Unfall auf der HTS in Siegen. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Falschfahrer mit seinem VW frontal in einen Opel gefahren sein.

Vermutlich ein Falschfahrer auf der Siegener Stadtautobahn HTS hat am Mittwochmorgen einen Verkehrsunfall verursacht. Zwischen der Anschlussstelle Buschhütten und der Abfahrt Geisweid waren ein VW und ein Opel frontal zusammengestoßen.

Laut Aussage der Polizei soll der VW-Fahrer entgegengesetzt der Fahrtrichtung unterwegs gewesen sein. Auf dem rechten Fahrstreifen stießen beide Kleinwagen dann frontal zusammen. Die beiden Fahrer verletzten sich bei der Kollision und wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren.

Auch die Feuerwehr Kreuztal, Löschgruppe Buschhütten war zur Unfallstelle ausgerückt. Sie sicherte die Fahrzeuge ab, stellte den Brandschutz sicher und kümmerte sich um auslaufende Betriebsstoffe an den Kanaleinläufen. Die Polizei hatte den Verkehr in Buschhütten von der HTS abgeleitet. So kam es auf den Umleitungsstrecken zu mehr Verkehrsaufkommen. Bei den Pkw und Lastwagen, die durch die Vollsperrung im Stau standen, drehte sich für über eine Stunde kein Rad mehr.

