Zu einem Auffahrunfall kommt es an der HTS-Anschlussstelle Geisweid.

Unfall Siegen: Pkw will Polizeiwagen ausweichen - Auffahrunfall

Geisweid. Zu einem Auffahrunfall kommt es an der HTS-Anschlussstelle Geisweid. Ein Autofahrer weicht einem Polizeiwagen mit Martinshorn aus.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Weidenauer Straße in Geisweid ist am Sonntagabend gegen 18 Uhr ein VW-Fahrer leicht verletzt worden. Er kam mit einem Rettungswagen vorsorglich ins Krankenhaus. Wie die Polizei erklärte, war ein Streifenwagen auf der rechten Fahrspur auf einer Einsatzfahrt mit Blaulicht und Martinshorn von Siegen kommend in Richtung Geisweid gefahren.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

An der HTS-Abfahrt Geisweid kamen zu diesem Zeitpunkt ein VW-Fahrer sowie dahinter hinter ein Audi-Fahrer von der Hüttentalstraße und bogen nach links in Richtung Geisweid ab. Der VW-Fahrer erkannte die Situation und fuhr nach rechts, um dem Streifenwagen freie Bahn zu gewähren. Das erkannte der Audi-Fahrer wohl zu spät und fuhr auf den VW auf. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass sich beide Fahrzeuge verkeilten und mit zwei Abschleppfahrzeugen geborgen werden mussten. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 20.000 Euro. Auf der Weidenauer Straße kam es während der Bergungsarbeiten zu leichten Verkehrsbehinderungen.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland