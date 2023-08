Die Kreisklinikum Siegen GmbH soll in Form eines neuen Pflegeheimes zusätzliche Pflegeplätze in Siegen-Wittgenstein schaffen, schlägt der Landrat vor (Archivbild).

Siegen-Wittgenstein. Nicht nur Personal ist knapp: Immer mehr Menschen in Siegen-Wittgenstein sind pflegebedürftig, es gibt aber nicht genug Pflegeplätze.

Im Kreis sollen zusätzliche Pflegeplätze geschaffen werden. Diese Notwendigkeit ergibt sich aus dem Pflegebedarfsplan 2023, den die Kreisverwaltung jetzt vorgelegt hat. Aus diesem geht unter anderem hervor, dass bis 2026 in Siegen-Wittgenstein voraussichtlich rund 547 stationäre Pflegeplätze fehlen werden. Gleichzeitig steigt die Zahl der älteren und damit auch pflegebedürftigen Menschen.

Bis 2040 sind alleine demografisch bedingt auf Basis aktueller Hochrechnungen insgesamt rund 3200 Pflegebedürftige mehr zu erwarten, als in der Pflegestatistik 2021 erfasst wurden, so der Kreis in einer Mitteilung. Sofern sich die Entwicklung der seit 2017 stark steigenden Pflegefallzahlen weiter fortsetzte, werde es bis 2026 rund 24.571 pflegebedürftige Menschen in Siegen-Wittgenstein geben. „Die Anzahl an pflegebedürftigen Menschen wird jedes Jahr größer, gleichzeitig ist die Anzahl an Pflegeplätzen in den letzten Jahren gleichgeblieben. Demnach steigt die Unterversorgung“, sagt Landrat Andreas Müller. „Die Versorgung der pflegebedürftigen Menschen muss auch in Zukunft unbedingt sichergestellt werden.“

Internationale Pflegeschule Siegen-Wittgenstein gegen Fachkräftemangel

Ein wichtiger Faktor für die bedarfsgerechte Pflegeversorgung ist dabei das Pflegepersonal dar – und das ist zunehmend knapp. „Um den Fachkräftemangel in den Pflegeberufen bei uns in Siegen-Wittgenstein abzumildern, haben wir Anfang des Jahres die Internationale Pflegeschule an den Start gebracht“, so Landrat Müller weiter. „Aufgrund der steigenden Pflegezahlen müssen wir uns perspektivisch aber nicht nur im Bereich der Fachkräfte breiter aufstellen, sondern vor allem räumliche Kapazitäten und Pflegeplätze schaffen.“

Andreas Müller möchte dazu bei der Kreisklinikum Siegen GmbH darauf hinwirken, in Form eines neuen Pflegeheimes zusätzliche Pflegeplätze in Siegen-Wittgenstein zu schaffen. Über diesen Vorschlag wird der Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Bevölkerungsschutz in seiner Sitzung am 6. September beraten. Auch der Pflegebedarfsplan 2023 wird in dieser Sitzung vorgestellt. Der Kreistag berät dann abschließend in seiner Sitzung am 22. September 2023.

