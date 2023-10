Siegen: Plötzlich Gasalarm – Häuser auf Wellersberg geräumt

Siegen. Anwohner auf dem Siegener Wellersberg nehmen Brandgeruch wahr und verständigen die Feuerwehr. Der Routineeinsatz wird schnell groß – sehr groß.

Was am späten Montag, 30. Oktober, in Siegen als Routineeinsatz begann, entwickelte sich binnen kurzer Zeit zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Zahlreiche Menschen mussten in der Obenstruthstraße auf dem Wellersberg ihre Wohnungen verlassen. Sie wurden im nahen Gemeindehaus untergebracht.

Bewohner hatten zuvor Brand- und beißenden Geruch bemerkt. Sie informierten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte rückten mit einem Löschzug und einem Rettungswagen an. Als die Retter aus ihren Fahrzeugen stiegen, schlugen bei dem Einsatzkräften die CO-Melder an. Da nicht genau geklärt werden konnte – auch nicht mit der Hilfe eines Experten des Energieversorgers – ob es sich in ausströmendes Gas handelt, wurde die Oberstruthstraße komplett gesperrt, die Stromversorgung der Mehrfamilienhäuser wurde unterbrochen.

Auch Orga-Leiter Rettungsdienst des Kreises Siegen-Wittgenstein im Einsatz

Weitere Einsatzkräfte wurden nachgefordert darunter auch der Orga-Leiter Rettungsdienst des Kreises Siegen-Wittgenstein und die Polizei. Ermittelt werden konnte schließlich das in der Erde ein dickes Stromkabel wegen eines Kurzschlusses schmorte. dadurch sei das Gas freigesetzt worden, so die Feuerwehr.

