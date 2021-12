Siegen: Politik für alternative Stromtrasse bei Meiswinkel

Meiswinkel. Bürgerinitiative „...weil wir Meiswinkel lieben“ legt neue Variante für die Höchstspannungsleitung vor. Alle sind dafür, jetzt ist Amprion am Zug

Eine alternative Trassenführung für die geplante Höchstspannungsleitung bei Meiswinkel wird von CDU, SPD, Grünen, UWG, FDP, Linke und Volt im Siegener Rat unterstützt. Eine entsprechende Resolution, dass die Stadt den Vorschlag der Bürgerinitiative (BI) „...weil wir Meiswinkel lieben“ wird für die Ratssitzung am 22. Dezember beantragt: Die Stadt soll Amprion und Bezirksregierung auffordern, dies wohlwollend zu prüfen. „Sollte dieser Vorschlag nicht umgesetzt werden, behält sich die Stadt alle Rechtsmittel vor“, heißt es.

Bei Meiswinkel verlaufen die vorhandenen 220- und 110-Kilovolt-Höchstspannungsleitungen nah an der Wohnbebauung. Laut Amprion-Planung soll die 220-kV-Leitung durch eine 380-kV-Leitung ersetzt und künftig mit der 110-kV-Leitung auf gemeinsamen Masten in der Bestandstrasse geführt werden. „Diese neuen Masten werden sowohl erheblich höher als auch deutlich breiter als die vorhandenen Masten. Dadurch rückt die Höchstspannungsfreileitung sowohl räumlich als optisch näher an die vorhandene Bebauung heran“, so die Fraktionen.

Warum die Alternative für Bürgerinitiative Meiswinkel und Politik Siegen besser ist

Die Alternative der BI ist eine Trassenführung, die vom Ort weg zum Windrad verschoben wird. Diese Variante hat die BI den sieben Ratsfraktionen vor Ort vorgestellt. Vorteile aus Sicht der Politik:

Auswirkungen auf Orts- und Landschaftsbild reduziert (visuelle Entlastung)

Waldinanspruchnahme verringert (ökologische Entlastung)

Belastung der Wohnbereiche durch elektrische und magnetische Felder sinkt signifikant (gesundheitliche Entlastung).

Laut BI sind die Eigentümer mit der Alternativtrasse einverstanden und stellen die benötigten Grundstücke zur Verfügung, entsprechende Einwilligungserklärungen liegen der BI vor. Die geplante Führung in der Bestandstrasse wäre dagegen nur mit „enteignungsgleichen Eingriffen“ möglich. Aus Sicht der Umweltverbände BUND, NABU und LNU spreche nichts gegen die Alternative, daher hätten die Schutzgüter „Mensch“ und „Landschaftsbild“ klar Priorität. Eine offizielle Positionierung des Rats im laufenden Planfeststellungsverfahren sei erforderlich.

