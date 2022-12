Siegen: Polizei beklagt flächendeckende Schmierereien

Die illegalen Sprayer nehmen sich Mauern, Ampeln und Zäune vor, so die Polizei in Siegen. (Symbolbild)

Siegen/Burbach. Ampeln, Mauern, Zäune. Unbekannte wollen sich quer durch das Kreisgebiet verewigen – per unschöner Straftaten.

Im Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein hat es laut Polizeiangaben in den vergangenen Tagen mehrere Schmierereien mit Graffiti gegeben.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Am Dienstag, 20. Dezember, beschädigten unbekannte Täter zwischen 14.45 Uhr und 22 Uhr eine Grundstücksmauer sowie eine Ampel im Hubertusweg in Siegen mit Farbe.

Sprayer auch in Burbach unterwegs

In der Nacht auf Mittwoch, 21. Dezember, waren ebenfalls unbekannte Täter in Holzhausen am Werk. In der Hoorwaldstraße beschmierten sie den steinernen Zaun eines Grundstücks.

In beiden Fällen entstand Sachschaden. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweis unter 0271/7099-0 entgegen.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland