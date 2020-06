Die Polizei in Siegen stellt die flüchtigen Verdächtigen.

Kriminalität Siegen: Polizei fasst Jugendliche nach Einbruch in Kita

Kaan-Marienborn. Nach ihrer Flucht durch Vorgärten im Siegener Stadtteil Kaan fasst die Polizei mehrere Jugendliche. Der Vorwurf: Sie drangen in eine Kita ein.

Mehrere Jugendliche sind am Samstag der Polizei in Siegen nach einem Einbruch in einen Kindergarten ins Netz gegangen.

Es ist der Aufmerksamkeit eines Zeugen zu verdanken, der gegen 17 Uhr ein eingeschlagenes Fenster in dem leerstehenden Gebäude Am Nochen bemerkte und die Polizei verständigte. Als die Beamten eintrafen, rannten fünf Personen in verschiedene Richtungen weg.

Mehrere Siegener Streifen im Einsatz

Sie überstiegen bei ihrer Flucht einen Zaun und durchquerten mehrere Vorgärten. Mit der Unterstützung weiterer Streifen machten die Ordnungshüter alle Flüchtigen dingfest. Diese erwartet ein Strafverfahren wegen Einbruchs und Sachbeschädigung.

