Manche Spielzeugpistole wirken für Laien sehr echt (Symbolbild). Auch in Siegen hat eine Plastik-Knarre einen Polizeieinsatz ausgelöst, der Käufer hatte sie nicht verpacken lassen.

Innenstadt Siegen: Polizei-Großeinsatz in City – wegen Spielzeugknarren

Siegen Ein Mann läuft mit einer Pistole und einem Gewehr in der Siegener Innenstadt herum, bei der Polizei gehen Meldungen ein. Es zeigt sich: Plastik.

Der junge Mann war sichtlich beeindruckt. Er hatte am Donnerstagmorgen, 1. Februar in der Siegener Innenstadt Spielzeugwaffen gekauft, eine Pistole und eine Gewehr. In einigen Tagen ist Kinderkarneval, die Plastikknarren gehören zum Kostüm für die Kleinen. Er hatte sie sich allerdings nicht einpacken lassen und lief mit den „Waffen“ durch die Innenstadt. Bis die Polizei anrückte. „Mit mehr als nur einem Streifenwagen“, sagt Polizei-Pressesprecher Stefan Pusch.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Gegen 8.34 Uhr waren bei der Polizei Meldungen eingegangen: Da laufe ein Verdächtiger mit zwei Waffen im Bereich Morleystraße herum. In solchen Situationen müssen die Einsatzkräfte mit allem rechnen, aufs Schlimmste vorbereitet sein. Mehrere Fahrzeuge fuhren hin, fanden den 19-Jährigen auch sofort – und stellten schnell fest: Spielzeugwaffen, frisch gekauft, keinerlei Gefahr für die Öffentlichkeit. Die können allerdings, je nach Modell, aus der Entfernung und für Laien durchaus aussehen wie echte Pistolen und Gewehre.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Die Polizei besorgte dem Mann eine Tüte, in die er die Plastikwummen ordnungsgemäß verpacken konnte, um weitere Anrufe besorgter Bürger zu verhindern. Womöglich habe er einfach nicht weiter drüber nachgedacht. Weitere Probleme, sagt Stefan Pusch, habe es jedenfalls überhaupt keine gegeben. Die Polizei weist dennoch auf das Gefahrenpotenzial einer solchen Situation hin: Im Zweifel müssten die Einsatzkräfte von einer echten Waffe ausgehen. Dies führe dann in der Regel zu einem entsprechend großen Polizeieinsatz und zu weiteren polizeitaktischen Maßnahmen. Im Extremfall könne auch der Gebrauch der Schusswaffe angedroht werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland