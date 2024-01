Siegen: Polizei hebt Lager mit vielen geklauten E-Bikes aus

Siegen Zeugen beobachten ein Trio beim Stehlen eines E-Bikes. Zwar können die drei abhauen, die Polizei aber wird auf eine Spur gebracht.

Die Polizei ist am Freitag, 5. Januar, gegen 21.40 Uhr in die Memeler Straße in Siegen geschickt worden. Zeugen berichteten von drei unbekannten Personen, die zwei Garagen aufgebrochen und ein E-Bike gestohlen hätten.

Als die Beamten eintrafen, flüchteten die Personen in unterschiedliche Richtungen. Kurze Zeit später wurde das entwendete Fahrrad in einer Garage in der Leimbachstraße gefunden. Polizisten entdeckten sieben weitere Fahrräder, die möglicherweise aus früheren Diebstählen stammen. Sie wurden sichergestellt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen. Hinweise zu den drei flüchtigen Personen nehmen die Beamten unter 0271/7099-0 entgegen.

