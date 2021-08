Siegen: Polizei kontrolliert 17 Schulbusse, elf haben Mängel

Die Polizei kontrolliert an der Lindenschule in Weidenau Schulbusse. Bei elf von 17 Fahrzeugen stellen die Beamten Mängel fest.

Weidenau. Die Polizei Siegen kontrolliert in Weidenau 17 Schulbusse – und findet an elf davon Mängel. Nun soll es künftig häufiger solche Kontrollen geben.

Bei der Kontrolle von 17 Schulbussen stellte der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein am Dienstagmorgen an elf Fahrzeugen Mängel fest. „Zudem erfolgte in vier Fällen eine nicht ordnungsgemäße Beförderung der Kinder, weil beispielsweise die technische Ausstattung unzureichend war“, wie die Beamten mitteilen.

Die gezielte Schulbus-Kontrolle an der Lindenschule in Weidenau konzentrierte sich ausschließlich auf Fahrzeuge mit maximal neun Sitzplätzen. Darunter befanden sich auch mehrere Fahrzeuge, die als Taxi genutzt werden, wie es im Polizeibericht heißt. Kontrolliert wurden die Fahrzeuge an sich – unter anderem auf technischen Zustand und Beschilderung zur Kenntlichmachung der Schulbusse –, die Fahrer und der Transport der Kinder – etwa im Hinblick auf angelegte Gurte oder Sitzerhöhung für kleinere Jungen und Mädchen.

Siegen: Polizei will Kontrollen von Schulbussen künftig ausdehnen

Die Ergebnisse: In sechs Fällen fehlte die vorgeschriebene Schulbuskennzeichnung. Bei zwei Fahrzeugen fehlte die Erste-Hilfe-Ausstattung. Zwei Fahrer konnten keine Personenbeförderungsbescheinigung vorweisen, obwohl diese nach Angaben der Polizei vertraglich durch den Kreis vorgeschrieben ist.

Die eingesetzten Beamten fertigten vier Ordnungswidrigkeitenanzeigen sowie einen Bericht für den Kreis Siegen-Wittgenstein. „Aufgrund der Ergebnisse wird der Verkehrsdienst die Kontrolle von Schulbussen weiter ausdehnen“, wie die Polizei ankündigt.

