Siegen: Polizei kontrolliert wieder in Poser-Szene

Siegen. Die Polizei in Siegen hat erneut die Treffpunkte der Poserszene in den Blick genommen – und einen BMW und einen Audi R8 aus dem Verkehr gezogen.

Die Polizei hat am Wochenende erneut im Umfeld der Treffpunkte der Poser- und Autofanszene in Siegen kontrolliert.

Das Ergebnis: insgesamt 32 Verwarnungsgelder, zehn Ordnungswidrigkeitenanzeigen und mehreren Berichte. Dazu kamen 18 Platzverweise. Bei einem BMW waren die festgestellten Mängel – unter anderem Bereifung, Auspuff und Karosserie – so gravierend, dass dieses Mal der Abschlepper anrücken musste und das Fahrzeug sichergestellt wurde.

Polizei Siegen: Audi wegen Unterschlagung ausgeschrieben

Mittlerweile liegt der TÜV-Bericht vor und bestätigte die polizeilichen Feststellungen vor Ort, so die Beamten. Die Betriebserlaubnis ist erloschen und das Fahrzeug darf so nicht am Straßenverkehr teilnehmen. Den Fahrer erwartet neben der Ordnungswidrigkeitenanzeige ein Punkt auf dem schon vorhandenen Konto in Flensburg.

Ein zweites Mal musste der Abschleppwagen anrücken, als bei einem Audi R8 festgestellt wurde, dass der Sportwagen wegen Unterschlagung zur Sicherstellung ausgeschrieben war. Auch dieser Fahrer musste sich nach einer anderen Mitfahrgelegenheit umschauen.

Dank der Einsicht, berichtet die Polizei, vieler Teilnehmer dieser Treffs habe sich in den letzten Tagen die Situation hinsichtlich Lärmbelästigungen gebessert. Allerdings gebe es neben den vielen Vernünftigen auch immer noch Leute, deren Verhalten letztlich Sanktionen nach sich ziehen würden.

