Siegen: Polizei mit Twittermarathon – ein Tag auf Streife

Siegen. Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein beteiligt sich am Twittermarathon und gewährt in den sozialen Netzwerken Einblicke in den Polizeialltag.

Am Freitag, 1. Oktober, lädt die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein zum sogenannten Twittermarathon ein. An dieser Aktion der Polizei nehmen in diesem Jahr nahezu alle Bundesländer teil. Die Bürgerinnen und Bürger sollen bei der Aktion Einblicke in den Polizeialltag erhalten: Was passiert eigentlich weiter, nachdem der Notruf 110 gewählt wurde? Die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein wird dieser Frage am Freitag zwischen 11 und 19 Uhr nachgehen.

Auf Facebook, Twitter und Instagram wird die Pressestelle der Polizei verschiedene Einsätze vorstellen, ein Team begleitet einige von ihnen und berichtet aus dem Einsatzgeschehen heraus – „wie ein Tag der offenen Tür in den sozialen Medien“, so die Beamten. Gestartet hatte eine ähnliche Aktionen ursprünglich die Polizei in Berlin, auch die Münchner Wiesnwache der Polizei München sorgte für Reichweite und war sehr beliebt im Netz. Die Siegen-Wittgensteiner Kreispolizeibehörde beteiligt sich erstmals an der Aktion.

