Siegen: Polizei nimmt Kaninchen in Gewahrsam

Siegen. In Siegen kauert ein Kaninchen bei Kälte an der Eiserfelder Straße. Polizisten kümmern sich um das Tier und füttern es. Das sind die Hintergründe.

Polizisten ist am Sonntag, 24. Oktober, bei der Streifenfahrt auf der Eiserfelder Straße in Siegen ein Zwergkaninchen aufgefallen. Das Tier war augenscheinlich stark unterkühlt.

Es knabberte an einem gefrorenen Blatt und zitterte stark. Ein Besitzer war nicht in Sicht. Daher nahmen die Ordnungshüter den hilflosen Vierbeiner zum Schutz der eigenen „Person“ in Gewahrsam, wie es dazu im Polizeibericht heißt. In der Zelle angekommen, bekam das Tier neben Fressen und Trinken eine Decke zum Einkuscheln.

Polizei: Kaninchen jetzt im Tierheim Siegen

Nachdem es Meister Lampe nach zahlreichen Streicheleinheiten schon deutlich besser ging, wurde er von Mitarbeitern des Tierheims Siegen abgeholt. Wem das Tier gehört, ist derzeit unklar.

