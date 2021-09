Siegen: Polizei nimmt mutmaßlichen Tankstellenräuber fest

Siegen. Kurz nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Siegen nimmt die Polizei einen 21-Jährigen fest. Sein Fluchtfahrrad stammt aus einem Einbruch.

In der Nacht auf Sonntag, 12. September, hat die Polizei einen 21-Jährigen kurz nach einem Tankstellenraub festnehmen können.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Gegen 1.10 Uhr betrat der 21-Jährige eine Tankstelle an der Eiserfelder Straße in Siegen, teilen die Beamten mit. Dort versuchte er, gewaltsam in den Kassenbereich zu gelangen. Ihm gelang es, Zigaretten aus dem Regal zu entnehmen. Anschließend flüchtete er auf einem Fahrrad in Richtung Innenstadt.

+++Lesen Sie auch: Steuerprozess gegen Arzt in Siegen mit vorzeitigem Ende+++

Die Polizei traf ihn in unmittelbarer Nähe zum Tatort an. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten die zuvor entwendeten Zigaretten. Darüber hinaus stellten die Ordnungshüter fest, dass das benutzte Fahrrad aus einem frischen Wohnungseinbruch vom Vortag stammte.

Haftrichter schickt Siegener in Maßregelvollzug

Die Polizei nahm den jungen Mann vorläufig fest. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des 21-Jährigen konnte Diebesgut aufgefunden werden, das aus weiteren Einbrüchen stammte.

Das Siegener Kriminalkommissariat 5 hat die Ermittlungen übernommen. Der 21-Jährige wurde dem Haftrichter vorgeführt. Er wurde letztlich in eine Maßregelvollzugsklinik verbracht.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland