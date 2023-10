Siegen: Polizei nimmt weiteren Intensiv-Straftäter fest

Siegen. Gegen den Mann lag bereits Haftbefehl vor. Die Pkw-Aufbrüche in Geisweid in der letzten Nacht gehen aber wohl nicht auf sein Konto.

Die Polizei hat in der Nacht zu Freitag einen 29-jährigen Mann festgenommen. Er steht in Verdacht, zahlreiche Einbruchsdelikte in der Siegener Innenstadt verübt zu haben.

Fahrzeuge waren anscheinend nicht abgeschlossen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde die Polizei auf mehrere Pkw-Aufbrüche im Bereich Geisweid aufmerksam. Vermutlich in der Zeit zwischen 0 und 2 Uhr drangen ein oder mehrere unbekannte Täter im Bereich der Stahlwerkstraße und der Geisweider Straße, Höhe Hausnummer 112, in mehrere Pkw ein. Bei einem Pkw wurde die Seitenscheibe eingeschlagen. Bei anderen Fahrzeugen konnten keine Beschädigungen festgestellt werden, so dass derzeit vermutet wird, dass die Autos unverschlossen waren. Zum erbeuteten Diebesgut liegen noch keine vollständigen Ergebnisse vor.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte im weiteren Umfeld der polizeibekannte 29-jährige Mann angetroffen werden. Dieser war bereits einschlägig in der Vergangenheit aufgefallen. Bei der Personenkontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass gegen den 29-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl vorlag. Die eingesetzten Beamten nahmen daher den Mann fest und brachten ihn zunächst zur Polizeiwache Siegen. Weitere Ermittlungen in Sachen der aktuellen Pkw-Aufbrüche ergaben, dass ein Tatverdacht zunächst nicht weiter konkretisiert werden kann.

Drei Täter sollen Vielzahl von Einbrüchen begangen haben

Aufgrund des Haftbefehls wird der 29-Jährige zur nächsten Justizvollzugsanstalt gebracht. Bereits in den vergangenen Tagen konnten zwei weitere Intensivtäter, ein 17-jähriger Jugendlicher sowie ein 28-jähriger Mann, festgenommen werden. Auch hier konnten im Vorfeld durch intensive Ermittlungen Untersuchungshaftbefehle erwirkt werden. Auf das Konto dieser drei Personen dürften Dutzende von Einbruchsdelikten in der Siegener (Innen-)Stadt gehen. „Damit gelang es der Polizei, im laufenden Jahr knapp zehn Siegener Intensivtäter zumindest vorläufig hinter Schloss und Riegel zu bringen“, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

