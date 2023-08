Siegen: Polizei sucht Frau im Wald – Opfer einer Straftat?

Die Polizei sucht in Dreis-Tiefenbach mit zahlreichen Kräften nach einer vermissten 23-Jährigen.

Dreis-Tiefenbach. Mit einem Großaufgebot durchkämmt die Polizei derzeit ein Waldstück. Die Beamten vermuten dort eine verletzte Frau – das Opfer einer Straftat?

Die Polizei ist auf der Suche nach einer Frau, die offenbar Opfer einer Straftat geworden ist. Wie die Beamten mitteilen, ist die vermisste 23-Jährige möglicherweise verletzt.

Erste Hinweise, so die Beamten, gingen bereits am Montagmorgen, 14. August, ein. Groß angelegte Suchmaßnahmen der Polizei konzentrieren sich derzeit auf ein Waldgebiet unweit des Heckersbergs im Netphener Stadtteil Dreis-Tiefenbach und der Dautenbach bis zum Wasserwerk. Im Einsatz sind Beamte aus dem gesamten Kreisgebiet, die gemeinsam mit der Feuerwehr ein Lagezentrum am Feuerwehrgerätehaus Dreis-Tiefenbach eingerichtet haben. Zudem sucht ein Polizeihubschrauber das Gebiet ab. Die Federführung hat das Polizeipräsidium Hagen übernommen. Zwischenzeitlich trafen zwei Einsatzhundertschaften aus Köln und Gelsenkirchen ein.

Auch ein Polizeihubschrauber kreist über dem Gebiet. Foto: Jürgen Schade

Zusätzlich unterstützen das Technische Hilfswerk Siegen sowie die DLRG mit einer Drohne. Polizeibeamte auf Motorrädern fahren die Waldwege ab, wie auch Polizisten mit ihren Dienstfahrrädern.

Möglicher Tatverdächtiger in Siegen festgenommen

Im Zuge der laufenden Ermittlungen wurde am Nachmittag ein möglicher Tatverdächtiger in Siegen vorläufig festgenommen, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Stellungnahme mit.

Demnach bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung.

Bereits am Morgen hatten Beamte eine Wohnungstür im Drei-Tiefenbacher Starenweg aufgebrochen, waren dann aber wieder abgezogen.

Einsatzhundertschaften aus Köln und Gelsenkirchen treffen ein. Foto: Jürgen Schade

Waldwege werden systematisch abgesucht. Foto: Jürgen Schade

