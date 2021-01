Siegen: Polizei sucht Geschädigten einer Unfallflucht

Die Polizei in Siegen ermittelt wegen einer mutmaßlichen Unfallflucht in Geisweid. (Symbolfoto)

Geisweid Ein Porschefahrer soll in Geisweid ein anderes Auto beschädigt haben und geflohen soll. Der geschädigte Fahrer ist aber noch unbekannt.

Im Fall einer mutmaßlichen Unfallflucht in Geisweid sucht die Polizei den Geschädigten. Eine Zeugin hatte am Mittwoch gegen 15 Uhr gemeldet, dass ein Porschefahrer in der Geisweider Straße auf Höhe der Hausnummer 57 - ein Reinigungsfachgeschäft - beim Ausparken gegen einen dunklen Pkw gestoßen sei, dessen Front dabei leicht beschädigte und sich dennoch umgehend entfernte.

Die Zeugin notierte sich das Kennzeichen des Sportwagens, die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. Der oder die unbekannte Geschädigte hat sich allerdings noch

nicht an die Polizei gewandt. Der Fahrzeuginhaber oder die Fahrzeuginhaberin wird gebeten, sich unter 0271/7099-0 mit den Beamten in Verbindung zu setzen - ebenso natürlich Personen, die Angaben zu dem beschädigten Auto machen können.

