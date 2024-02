Siegen: Polizei warnt vor erneuter Telefonterror-Welle

Siegen Siegen-Wittgensteiner Beamte verzeichnen am Dienstag ein erhöhtes Aufkommen von Schockanrufen. Das Rezept: Auflegen.

Die Polizei in Siegen warnt erneut vor Schockanrufen. Seit Dienstagnachmittag, 13. Februar, sei ein vermehrtes Aufkommen dieser Art Betrügerei zu verzeichnen, die insbesondere ältere Menschen zum Ziel hat, so die Beamten.

Die Täter gehen nach dem bekannten Muster vor. Am Telefon wird behauptet, ein naher Verwandter, häufig der Sohn oder die Tochter, habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und sei nun in Polizeigewahrsam. Gegen Zahlung einer Kaution könne der scheinbare Unfallverursacher wieder auf freien Fuß kommen. Das Geld muss laut Forderung der Betrüger unbedingt in bar übergeben werden.

Rat der Polizei Siegen: Ältere Familienangehörige informieren

In den aktuellen Fällen, die der Polizei bekannt sind, ist es zu keiner Geldübergabe gekommen. Die Beamten bitten darum, ältere Familienangehörige zu informieren und zu warnen. Sollten sie einen solchen Anruf erhalten, sollte das Telefonat beendet werden. Zudem sollte man Verwandte in Kenntnis setzen und sich an die echte Polizei wenden.

