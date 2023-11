Siegen: Postbank schließt – das ist der Grund

Siegen Die Postbank in Siegen ist in der nächsten Woche geschlossen – zeitweise. Was Briefe und Päckchen angeht, gibt es Alternativen.

Die Postbank-Filiale in Siegens Mitte, Hindenburgstraße 9, bleibt am Dienstag, 14. November, geschlossen. Wie das Unternehmen mitteilt, hat der Betriebsrat für Filial-Beschäftigte in Teilen von Hessen, Nordrhein-Westfalen, und Rheinland-Pfalz sowie im Saarland eine Betriebsversammlung angekündigt. Zeitpunkt und Dauer der Betriebsversammlung lege der Betriebsrat fest. Die Postbank habe darauf keinen Einfluss. Die Partnerfilialen der Deutschen Post im Einzelhandel öffnen indes an diesem Tag regulär.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland