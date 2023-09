Siegen: Radfahrer bei Kollision verletzt – Krankenhaus

Siegen. An der Hainer Hütte in Siegen will ein Radfahrer abbiegen. Das geht schief und hat überaus schmerzhafte Folgen.

Mit erheblichen Verletzungen ist am Montag, 4. September, ein 69-jähriger Radfahrer mit dem Rettungswagen in ein Siegener Krankenhaus eingeliefert werden.

Zur Unfallursache teilte die Polizei mit, dass ein Pkw-Fahrer den Lohgraben in Fahrtrichtung Hainer Hütte befuhr. An der Einmündung wollte er nach links in Richtung Giersbergstraße abbiegen, als der 69-jährige Radfahrer von der Hainer Hütte nach links in den Lohgraben abbiegen wollte.

Offenbar nahm der Autofahrer den Radfahrer nicht wahr. Es kam zur Kollision.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland