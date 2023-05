Siegen: Radfahrer beim Abbiegen angefahren – schwer verletzt

Der schwer verletzte Radfahrer wird in ein Krankenhaus eingeliefert. (Symbolbild)

Siegen. Beim Linksabbiegen auf dem Siegener Giersberg übersieht ein Autofahrer einen Radfahrer. Für Letzteren hat die Kollision schlimme Folgen.

Bei einem Verkehrsunfall in Siegen ist am Montagabend, 15. Mai, ein 17-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, war der Radfahrer mit einer Gruppe die Giersbergstraße bergab in Fahrtrichtung Hohler Weg unterwegs. Ein 29-jähriger Pkw-Fahrer steuerte seinen Wagen in der Gegenrichtung und wollte nach links in die Vinckestraße abbiegen.

Polizei beziffert Sachschaden auf etwa 1200 Euro

Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen die entgegenkommenden Radfahrer. Es kam zur Kollision. Der 17-Jährige wurde dabei schwer verletzt und kam per Rettungswagen ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 1200 Euro. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernommen.

