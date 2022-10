Siegen: Radfahrer fährt unter Drogeneinfluss auf Auto auf

Ein Fahrrad liegt hinter einem Auto (Symbolfoto). Am Dienstagnachmittag, 11. Oktober, kam es zu einem Unfall in Siegen.

Siegen. Ein 20-jähriger Radfahrer ist in Siegen auf einen Skoda aufgefahren. Beim Sturz verletzte sich der unter Drogeneinfluss stehende Radfahrer.

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr in der Friedrichstraße in Siegen. Dort fuhr ein 20-jähriger Fahrrad-Fahrer auf das Auto einer 57-jährigen PKW-Fahrerin auf und stürzte. Das teilt die Polizei mit.

Die 57-Jährige befand sich mit ihrem Skoda in einer Parkbucht. Sie fuhr rückwärts aus der Parkbucht heraus und stand mittig auf der Fahrbahn in Richtung Sandstraße. Zu diesem Zeitpunkt fuhr der 20-jähriger Fahrradfahrer auf den Skoda auf. Bei seinem Sturz fiel er gegen einen geparkten VW Touran. An diesem entstand dadurch ein Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der 20-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Drogenvortest verlief positiv. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die eingesetzten Beamten weitere Drogen bei dem 20-Jährigen. Diese stellten die Polizisten sicher. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun zwei Strafanzeigen. Die zuständigen Kommissariate haben die Ermittlungen aufgenommen.

