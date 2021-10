Stockweg in Weidenau: Polizisten sichern die Unfallspuren.

Verkehr Siegen: Radfahrerin (35) kollidiert in Weidenau mit Auto

Weidenau. Auf dem nassen Stockweg in Siegen-Weidenau verliert eine Frau die Kontrolle über ihr Fahrrad. Die Folgen sind übel.

Mit dem Rettungswagen musste am Donnerstag, 7. Oktober, gegen 10 Uhr eine 35-jährige Radfahrerin in ein Krankenhaus in Siegen eingeliefert werden.

Die Frau befuhr mit ihrem Rad den Stockweg talwärts in Richtung Siegstraße, als sie aufgrund regennasser Fahrbahn in der scharfen Kurve in Höhe der Hochstraße auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem entgegenkommenden Pkw kollidierte.

Die 35-jährige kam zu Fall und schlug auf die Fahrbahn auf wo sie mit Verletzungen liegenblieb. Am Pkw sowie am Fahrrad entstanden Schäden.

