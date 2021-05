Siegen: Radfahrerin blickt sich um und stürzt – verletzt

Siegen/Netphen. In Siegen blickt sich eine Frau auf einem Rad um. Die 56-Jährige verliert die Kontrolle, stürzt und wird schwer verletzt.

Zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Radfahrern verzeichnet die Polizei in Siegen für das Wochenende.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Ein Unfall ereignete sich bereits am Freitagabend, 14. Mai, in Netphen an der Ecke Lahnstraße und Amtsstraße. Ein 15-jähriger Junge überquerte an der Fußgängerampel mit dem Rad die Lahnstraße. Laut Zeugenaussagen hatte der Junge Rot.

Allerdings achtete der Jugendliche weder auf die Ampel noch auf den Verkehr, so dass er mit dem Pkw einer 40-jährigen Fahrerin kollidierte, wie die Beamten berichten. Der 15-Jährige verletzte sich leicht.

Frau in Siegener Klinik eingeliefert

Nicht ganz so glimpflich ging ein Verkehrsunfall am Samstagmittag, 15. Mai, in Siegen aus. Dort kam eine 56-jährige Radfahrerin zu Fall, als sie sich in einer Kurve im Brüderweg zu der ihr folgenden Begleitperson umblickte. Das Rad berührte die rechte Bordsteinkante und kam zu Fall.

+++Lesen Sie auch: Sechs Verletzte bei Auffahrunfall zwischen Netphen und Deuz.+++

Die Frau verletzte sich schwer und musste in ein Siegener Krankenhaus gebracht werden.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Täglich wissen, was in Siegen passiert: Hier kostenlos für den WP-Siegen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland