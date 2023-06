Siegen. Der Fuß- und Radweg entlang der HTS ist die derzeit wichtigste Fahrrad-Verbindung in Siegen. Gerade im Sommer wird es zunehmend eng auf der Route

Die Stadt hat unter der HTS nachgebessert und die Beleuchtung des Fahrradwegs verdichtet – bisher im Abschnitt Franzstraße bis Sieghütte, Heeserstraße bis Bahnhof und Berufskolleg-Parkplatz bis Brücke Achenbacher Straße. Das teilt die Verwaltung auf Anfrage der Volt-Fraktion mit – vor allem im Winter sei der Radweg dann als Angstraum „entschärft“. Die Route ist die bislang wichtigste Verbindung für Fahrräder im Stadtgebiet, verläuft von Nord nach Süd und wird immer stärker genutzt.

Zwischen Siegufer und Heeserstraße ist der Radweg sanierungsbedürftig, er soll erneuert und verbreitert werden, wenn der Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi) dort Kanalbauarbeiten durchführt. Planungen und Ausschreibungen dazu sind demnach vorbereitet, losgehen kann es, wenn die wasserrechtliche Genehmigung da ist. Die wird in den kommenden Wochen erwartet.

Siegen weist Bahn „regelmäßig auf erforderlichen Rückschnitt“ von Sträuchern hin

Ebenfalls „Komfortfaktoren“ in Sachen Fahrradweg sind Winterdienst und Grünschnitt: Über die App „SiRadMelder“ bietet die Stadt bereits die Möglichkeit, Stellen mit Hindernissen aller Art im Radwegenetz zu melden. „Der Radweg unter der HTS ist in den Räumplänen der Stadtreinigung enthalten und wird bei Bedarf geräumt und gestreut“, heißt es dazu von der Verwaltung, demnach in der Reihenfolge hinter Autostraßen und Gehwegen. Der Grünschnitt muss hier mit dem Landesbetrieb Straßen NRW abgestimmt werden, dem die HTS „gehört“, außerdem abschnittsweise auch mit der Bahn. In der Regel werde die Strecke immer nach der ersten Wuchsperiode im Juni freigeschnitten. Die DB werde „regelmäßig auf den erforderlichen Rückschnitt hingewiesen“, so die Verwaltung weiter – werde der Bewuchs aber zu stark, übernehme die Grünflächenabteilung zumindest den Teil der Pflanzen, die durch den Zaun zwischen Gleisanlagen und Radweg wachsen.

Fahrradfahren ist auf der Strecke weitgehend ohne Querung mit dem Autoverkehr möglich. An der Heeserstraße wurde eine Ampel installiert, die für den Radverkehr auf Dauergrün geschaltet sei, sofern kein Auto Grün anfordert. Bei der Querung des Radweges über die Geisweider Straße sei eine solche Ampel aber nicht möglich, vor allem wegen der Verkehrsbelastung durch die nahe HTS-Abfahrt Geisweid. An dieser Stelle führt der Fahrradweg mit über die Fußgängerampel und erfordert teils enge Lenkradien, um vom Bürgersteig wieder auf den freieren Radweg zu gelangen.

